Peças de Renda Tenerife produzidas por artesãs de Paudalho serão destaques na Passarela Fenearte 2022

Peças de vestuários de Renda Tenerife desenvolvidas por artesãs de Paudalho serão destaques durante a Feira Nacional de Negócios do Artesanato (Fenearte) deste ano, que começa ontem (06) e segue até o dia 17 deste mês, no Centro de Convenções de Pernambuco, em Olinda, no Grande Recife.

Em celebração ao movimento musical Manguebeat, que será homenageado pela Fenearte, as artesãs de Paudalho trazem à Passarela Fenearte a coleção Outono/Inverno ‘As Cores do Manguebeat’.

O desfile da coleção está marcado para acontecer às 17h do dia 14 de julho na Passarela Fenearte. “De 120 municípios, Paudalho foi selecionado pela Secretaria da Mulher do Estado para representar a zona da mata no que se refere a arte com Renda Tenerife. O nosso município possui um grupo formado por 80 mulheres que produzem a partir da renda Tenerife. Essa coleção que será apreciada foi desenvolvida por 25 rendeiras”, afirmou Teresa Valentim, secretária-executiva de Cultura do Paudalho.

De acordo com informações das artistas, “a coleção tem como característica principal a união de pontos que fazem referências aos azulejos ingleses presentes nos casarões antigos do município de Paudalho, enaltecendo a cultura da zona da mata de Pernambuco”.