Pernambuco tem crescimento na taxa de positividade para Covid-19

De acordo com o laboratório DB Molecular, único exclusivamente de apoio do país, o estado de Pernambuco apresentou uma variação na positividade dos exames de Covid-19 se compararmos a semana passada (18 a 24 de junho) com a anterior (entre 11 e 17 de junho), chegando a um crescimento de 110%. Também cresceu em 53% a quantidade de exames realizados no período. No geral, no estado, a taxa de positividade foi de 42% na última semana.

A taxa nacional de casos positivos chegou a 38%, sendo que essa foi a 13ª semana seguida de crescimento nos casos positivos. Os números ainda estão menores do que os registrados em janeiro, quando a taxa de positividade nacional chegou a 48%.

O DB Diagnósticos é o único laboratório exclusivamente de apoio no mercado brasileiro. Em 2021, realizou mais de 11 milhões de exames ao mês, resultando um total de 120 milhões de procedimentos ao longo do ano. O laboratório conta com três unidades especializadas (DB Toxicológico, o DB Molecular e o DB Patologia) e três unidades de análises clínicas descentralizadas (São José dos Pinhais, Recife e Sorocaba), além das unidades regionais de apoio (URAs) distribuídas por todo o Brasil.