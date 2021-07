Polícia Federal autua em flagrante dois suspeitos presos repassando no comércio de Carpina notas falsas

A Polícia Federal em Pernambuco, autuou em flagrante, dois suspeitos, sendo o primeiro de 28 anos, natural de João Alfredo/PE e residente em Afogados-Recife/PE-(possui antecedentes criminais-responde a dois processos sendo um por porte ilegal de arma de fogo e outro por tentativa de homicídio, inclusive estava usando tornozeleira eletrônica) e o segundo de 24 anos, natural de Recife/PE e residente no bairro de Garapu-Cabo de Santo Agostinho/PE-(possui antecedentes criminais-já foi preso por tráfico de drogas e está em liberdade provisória).

Ambos foram presos por policiais militares do 2º BPM, lotados em Nazaré da Mata/PE. A prisão aconteceu quando por volta das 12h, do último dia (11) policiais militares ao realizarem rondas de rotina na cidade de Carpina/PE, receberam uma denúncia de que dois homens estariam tentando repassar notas falsas de R$ 200 no comércio local, no centro da cidade e usando um veículo Hyundai I-30 de cor preta.

A ação teve seu desfecho quando de posse dessas informações e características físicas dos suspeitos, os militares fizeram incursões e lograram êxito em localizar o veículo nas margens da PE-90 em Carpina/PE onde foi feita a abordagem. Ao ser feita uma busca pessoal foi encontrado no bolso de um dos suspeitos uma cédula de R$ 200 reais com fortes indícios de ser falsa. Numa entrevista aos policiais ambos confessaram ter repassado as notas falsas no comércio de Carpina e Lago do Carro comprando mercadorias de pequeno valor como frutas e cervejas com o objetivo receber um troco alto. Também foi encontrado no veículo R$ 781 reais em notas verdadeiras, que seria fruto do troco recebido pelo repasse das notas de R$ 200 reais. Na sequência os suspeitos indicaram 4 comerciantes que foram vítimas do golpe, os quais restituíram as notas falsas que haviam recebido e tiveram seus produtos devolvidos. Ao todo foram apreendidos 5 notas de R$ 200 perfazendo um total de R$ 1.000 em notas falsas. Além do dinheiro e do veículo também foram apreendidos 02 aparelhos celulares.

Terminado os trabalhos ostensivos e tendo sido encontrada as notas, os suspeitos receberam voz de prisão em flagrante foram informados dos seus direitos e garantias constitucionais e em seguida encaminhado para a Sede da Polícia Federal no Cais do Apolo, para os procedimentos de polícia judiciária, onde acabaram sendo autuados em flagrante pelo crime contido no artigo 289 § 1º do Código Penal (introduzir em circulação nota falsa) e caso sejam condenados poderão pegar penas que variam de 3 a 12 anos de reclusão, além de multa. Os presos já passaram por audiência de custódia e foi confirmada suas prisões preventivas sendo encaminhados para o COTEL- Centro de Observação e Triagem Professor Everardo Luna onde ficarão à disposição da Justiça Federal.

DICAS DE SEGURANÇA PARA EVITAR O RECEBIMENTO DE NOTAS FALSAS:

1. CONHEÇA BEM A NOTA VERDADEIRA: Geralmente pessoas que lidam diariamente com dinheiro, como os caixas de banco e comerciantes, sabem facilmente identificar uma nota falsa – essa experiência em manusear diariamente o dinheiro verdadeiro faz com que eles se tornem especialistas em identificar notas falsas.

2.COMERCIANTE: NÃO TENHA PRESSA NO ATENDIMENTO: Geralmente essas notas são passadas em locais de grande concentração de pessoas, feiras, lojas, supermercados, comércio ambulante, e muitas vezes a pressa do comerciante para atender um maior número de clientes faz com que ele não tome o devido cuidado em verificar a nota que está recebendo.

3-VERIFIQUE SE AS NUMERAÇÕES DAS NOTAS NÃO SÃO IGUAIS: Ao receber duas notas de igual valor verifique se as numerações não são iguais, os falsários não costumam fazer notas falsas com numeração diferente porque isso acarreta em custos com impressão por ter que mudar a matriz da impressão.

4. OBSERVE A TEXTURA DA NOTA: Outra cautela que pode ser tomada é reparar na textura do papel das notas que estão sendo recebidas, as notas falsas tendem a ser lisas, enquanto as notas verdadeiras são ásperas e possuem um alto relevo e saliência nos itens de segurança que pode ser percebido pelo tato. Sinta com os dedos o papel e a impressão.

5. OBSERVE A IMPRESSÃO DA NOTA: Nas cédulas legítimas, as tonalidades de cores são firmes – as notas falsas têm cores com pouca nitidez e costuma haver borramento das cores.

6. VERIFIQUE A MARCA DÁGUA COLOCANDO A NOTA CONTRA A LUZ:

7. NO CASO DE DÚVIDA, COMPARE A NOTA SUSPEITA COM UMA NOTA VERDADEIRA.

8. BAIXE O APP GRÁTIS “DINHEIRO BRASILEIRO” NO SEU SMARTPHONE: O aplicativo que foi desenvolvido pelo Banco Central não analisa a autenticidade da cédula, apenas ajuda a identificar, conhecer e onde se encontram os itens de segurança tais como: fio de segurança, quebra-cabeça, microimpressões, marca d’agua, número escondido e que muda de cor, alto relevo, elementos fluorescentes.