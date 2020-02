Preço do ingresso do zoológico de Dois Irmãos sobe de R$ 2 para R$ 5

O ingresso para o zoológico do Recife, que fica no Parque de Dois Irmãos, na Zona Norte, está mais caro, a partir desta terça-feira (18). O valor da entrada passou de R$ 2 para R$ 5, o que representa um reajuste de 150%.

De acordo com a Secretaria de Meio Ambiente e Sustentabilidade (Semas), órgão ligado ao governo do estado, o último reajuste no valor do ingresso do horto aconteceu em 1998.

Diante do aumento, a promessa do parque é ampliar a oferta de serviços. A unidade funciona de terça a domingo, das 9h às 16h. Atualmente, cerca de 430 animais estão sob responsabilidade do zoo, sendo 57 integrantes de listas de ameaçados de extinção.

O secretário estadual do Meio-Ambiente, José Bertotti, justificou que, com o reajuste, será possível garantir o funcionamento adequado do local e melhorias nas estruturas do parque.

O Zoológico de Dois Irmãos passou a oferecer três novos serviços para a população: Trilha na Mata Atlântica, Passeio Guiado e Zoo Bastidores.

Essas atrações têm custo adicional, segundo o parque. Os valores vão de R$ 3 a R$ 7. Para a essas atividades, é preciso formar grupos de pelo menos cinco e no máximo 20 pessoas.

Passeios

Passeio guiado: entrada + R$ 3 (terça a sábado), às 10h e às 14h

Trilha na Mata Atlântica: entrada + R$ 5 (terça a sábado), às 10h e às 14h

Zoo Bastidores: entrada+ R$ 7 (terça, quinta e sábado), às 10h e às 14h

Meia entrada: R$ 2,50, para: jovens de 15 a 29 anos inscritos no CadÚnico; professores; estudantes (com apresentação da carteira); maiores de 60 anos; pessoas com deficiência, e quando necessário seu respectivo acompanhante.

Gratuidade: crianças até 5 anos ou menor de 1 metro de altura; grupos escolares da rede pública estadual e municipal (com prévio agendamento e fardados, de terça a sexta).