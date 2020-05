Prefeitura do Carpina lança canal de atendimento para informações sobre o coronavírus

A Prefeitura do Carpina está com um canal aberto para a população obter informações sobre o Covid-19. De iniciativa da Secretaria Municipal de Saúde, o Disk COVID-19 atenderá de segunda à sexta-feira, das 8h às 16h, através do contato (81) 9 9166 8798, que também pode ser utilizado com o app WhatsApp.

Os carpinenses poderão receber orientações sobre como proceder em casos de suspeita da doença, esclarecimento de dúvidas sobre o Coronavirus, principais sintomas, práticas de higiene que diminuem o risco de contágio e outras informações, sem precisar sair de casa.

O Disk COVID-19 será gerenciado por um profissional de saúde. O objetivo é manter a população informada sobre Covid-19, ajudando a combater a disseminação de fake news, além de evitar deslocamentos desnecessários às unidades de saúde.