Programa Balcão de Direitos segue com os atendimentos no posto fixo

O programa Balcão de Direitos, vinculado à Secretaria de Justiça e Direitos Humanos (SJDH), segue com os serviços disponíveis no posto fixo, com atendimento das 9h às 16h. O programa oferta gratuitamente à população serviços para emissão de segundas vias de certidões de nascimento, casamento e óbito, averbação do óbito na certidão de casamento e do divórcio (devendo o interessado estar de posse da sentença homologatória). O Balcão de Direitos fica localizado na Rua Djalma Farias, 250, bairro do Torreão, no Recife.

As atividades do programa atendem todas as medidas de prevenção estabelecidas pelo Governo de Pernambuco no combate ao novo coronavírus, tais como: uso obrigatório de máscaras faciais, as quais não deverão ser retiradas em nenhum momento, disponibilização de álcool a 70%, aferição de temperatura, frequente higienização do ambiente e a sinalização informando o distanciamento social, dentre outras.

“Esses serviços são essenciais para muitas pessoas e faremos de tudo para que não fiquem paralisados diante da pandemia que enfrentamos. A determinação do governador Paulo Câmara é que sigamos cumprindo rigorosamente os protocolos de prevenção e combate ao novo coronavírus, observando sempre as orientações da Secretaria Estadual de Saúde”, explica o secretário de Justiça e Direitos Humanos, Pedro Eurico. Para mais informações, os interessados podem entrar em contato pelo telefone (81) 9.9488-2311 ou 3182-7641.