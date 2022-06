Prorrogado Edital de 3,2 mi para projetos na área de gênero em PE

A Secretaria da Mulher de Pernambuco (SecMulher-PE) prorroga, nessa quarta-feira (01.06) até, às 10h, do dia 16 de junho, o Edital de Chamamento Público para seleção de projetos de Organizações Sociais (ONGs) com temáticas de gênero, raça/etnia, prevenção das violências, formação, emprego e empreendedorismo, entre outros.

Serão disponibilizados R$ 3,2 milhões para 64 organizações criarem projetos que fortaleçam a política para as mulheres em toda sua diversidade, rurais, pescadoras, negras, idosas, com deficiência, profissionais do sexo, lésbicas, bissexuais, travestis e transexuais.

Nessa primeira etapa, as organizações precisam apresentar apenas a proposta e o plano de trabalho dos anexos 1 e 2 e observar atentamente o edital para as próximas etapas e concluir o processo com sucesso. Acesse o www.secmulher.pe.gov.br ou a BIO do instagram @secmulherpe.

Podem participar do certame Organizações da Sociedade Civil (OSCs), assim consideradas aquelas definidas pelo art. 2º, inciso I, alínea “a”, da Lei nº 13.019, de 2014 (com redação dada pela Lei nº 13.204, de 14 de dezembro de 2015), entidades privadas sem fins lucrativos (associação ou fundação) que não distribuam entre os seus sócios ou associados, conselheiros, diretores, empregados, doadores ou terceiros eventuais resultados, sobras, excedentes operacionais, brutos ou líquidos, dividendos, isenções de qualquer natureza, participações ou parcelas do seu patrimônio, auferidos mediante o exercício de suas atividades.

“Estamos prorrogando as chances para que mais ONGs tenham a oportunidade de participar desse edital que vem trazer a diversidade de projetos com sete temáticas na área de gênero. Essa ação é muito cara para nós, haja vista nossa meta em fortalecer, cada vez mais, a política para as mulheres em todas as regiões do Estado”, esclarece a secretária da Mulher de Pernambuco, Ana Elisa Sobreira.