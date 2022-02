Quanto custa e qual é o destino turístico mais caro do mundo?

Seja para programar a próxima viagem ou apenas saciar a curiosidade, você já parou para pensar em qual o destino turístico mais caro do mundo? Se você imaginou que essa viagem significaria conhecer algum paraíso em meio à natureza, não poderia estar mais enganado. Segundo a empresa britânica Hoppa, que realiza reservas de transfers on-line e divulga anualmente uma pesquisa com os destinos mais caros do mundo, a bola da vez é a cidade de Nova York, nos Estados Unidos.

De acordo com o levantamento, que leva em conta aspectos como acomodação, refeições, bebidas, tarifas de táxi e custos médicos, o custo médio diário para uma viagem à Big Apple é de £ 346,05, ou o equivalente a R$ 2.417.

É possível viajar para Nova York gastando menos?

Se você decidir viajar para Nova York, é preciso preparar o bolso. A estimativa da Hoppa leva em conta custos em restaurantes e acomodações muito boas, mas se a ideia é economizar, dá para fazer uma ótima viagem circulando por lugares mais modestos.

Além disso, outras formas de não ter um custo tão elevado na sua viagem é fazendo um planejamento. Se você decidir fechar um pacote para sua viagem em cima da hora, a chance de ter que pagar mais caro por isso é muito maior. Há também como visitar alguns dos principais museus da cidade de forma gratuita em dias específicos, ou então pagando a metade do preço. O mesmo também vale para outras atrações turísticas de Nova York, como zoológicos, espetáculos da Broadway e passeios com guias pelos principais pontos da cidade.

Quais os outros destinos mais caros do mundo?

Na mais recente lista da Hoppa, a segunda colocada é a capital da Dinamarca, a cidade de Copenhague. Por lá, a média de gastos diários é de R$ 2.326,44. O que elevou os custos para quem visita a cidade foram, principalmente, transporte, refeições em restaurantes e visitas a museus.

Já a cidade que registrou as acomodações mais caras foi Amsterdã, na Holanda. De acordo com a pesquisa, compartilhar um quarto com outros viajantes tem o mesmo custo de um hotel 4 estrelas em outras capitais europeias, chegando a até R$ 1.000 a diária. Apesar disso, essa é uma incrível cidade a ser visitada se você viajar para a Europa.

Em seguida, surge a cidade de Veneza, na Itália. A capital dos barcos na europa tem seu custo elevado devido aos muitos passeios que oferece aos turistas, que ficam encantados com a arte, arquitetura e atrações turísticas em geral de toda a região, mas para isso é preciso estar preparado para gastar em torno de R$ 2.130,12 por dia.

A cidade que completa o top 5 de viagens mais caras do mundo é Los Angeles, no extremo oposto dos Estados Unidos em relação à primeira colocada da lista, com custo diário de R$ 2.061,31.

Zurique, na Suíça, Dublin, na Irlanda, Ibiza, na Espanha, Londres, capital da Inglaterra e Oslo, na Noruega, completam o top 10 de viagens mais “careiras” do mundo.