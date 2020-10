Sentindo dor de dente com canal? Descubra o que fazer!

O tratamento de canal é um procedimento que remove a polpa do dente, limpa o espaço e preenche o local com material específico e, feito isso, o paciente deve sentir um alívio da dor. O tratamento é indicado quando a polpa do dente é danificada devido a uma cárie profunda ou por algum tipo de trauma. Nesses casos, a polpa dentária fica infeccionada e o canal é a melhor solução para salvar o dente do paciente.

No entanto, algumas pessoas sentem dor mesmo depois de fazer o tratamento de canal. Isso é normal? Por que acontece? “O tratamento de canal é um procedimento delicado e, por isso, é comum que o paciente sinta dores após o procedimento. Claro que isso não acontece em todos os casos, mas, quando há o risco, o dentista prescreve os medicamentos necessários para diminuir o desconforto, que deve passar em alguns dias”, explica Dr Paulo Zahr, dentista e presidente da OdontoCompany, maior rede de clínicas odontológicas do país.

O especialista também cita outros fatores que contribuem com o quadro de dores pós-tratamento, como a infecção ter atingido os tecidos periodontais e ósseos, responsáveis por sustentar o dente ou restaurações mal feitas, pois, quando isso ocorre, o paciente morde de forma incorreta, gerando uma sobrecarga na estrutura dentária. Mas o que fazer quando sentir dor depois do tratamento de canal?

“Caso a dor em dente com canal não passe com o uso de medicamentos, o paciente deve procurar o dentista para que o profissional investigue os motivos”, afirma Zahr. “Dependendo do caso, o tratamento deve ser feito novamente. No entanto, quando isso é necessário, o índice de sucesso é mais baixo. Isso porque o procedimento altera naturalmente o dente, e a cicatrização depois de uma segunda cirurgia pode ser mais difícil. Vale ressaltar que o tratamento é complexo e exige que o dentista seja especialista em endodontia”, finaliza.