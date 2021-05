Timbaúba: Mãe de três filhos, Valdineide nunca parou de sonhar em voltar para a sala de aula

Em homenagem ao Dia das Mães, a Secretaria de Educação e Esportes do Estado (SEE) traz, a partir de hoje, uma série de reportagens especiais que contam a história de várias mães que fazem parte da Rede Estadual. Dando início, trazemos a trajetória de superação de Valdineide Gonçalo da Silva, moradora do Sítio Panorama, no município de Timbaúba, na Mata Norte de Pernambuco. Ela sempre sonhou em retomar os estudos de onde parou, e assim fez.

Aos 14 anos de idade, Valdineide abandonou os estudos ainda na antiga 6ª série. Os pensamentos eram outros, ela queria viver a vida sem preocupações com a escola. Aos 18 anos, teve sua primeira filha, Andreia. Três anos depois chegou Adriana, e, aos 23 nascia o caçula, André. A vida não foi fácil. Mãe de três filhos, ela sempre teve que estar à frente em sua casa e os afazeres domésticos tomavam muito do seu tempo. Paralelo às obrigações estava a atenção especial voltada para André, que nasceu com deficiência. Ela sempre o ajudou muito com os estudos e, unido a isso, sonhava em voltar para a sala de aula.

Um dia isso virou realidade. Ela retomou o Ensino Fundamental e achou tudo muito diferente. Teve que reaprender a ler e a escrever e sentia muita dificuldade com os conteúdos aplicados na escola. Mas isso não a fez desistir. Quando concluiu o Ensino Fundamental, Valdineide precisou lidar com um novo obstáculo: o Ensino Médio seria oferecido à noite e não teria mais como frequentar, uma vez que a escola fica no Sítio Barra, distante de sua casa. “Eu me senti um peixe fora d’água, foi muito difícil a adaptação, mas sempre tive o incentivo dos meus filhos e isso me dava forças para continuar. Não pensava duas vezes, encarava as dificuldades como aprendizado e segui”, fala Valdirene.

Após uns anos em casa, descobriu que chegaria em Panorama o EJA Campo, oferecido através do anexo da Escola Estadual Coronel Luiz Inácio. Com isso, ela fez sua inscrição para o Ensino Médio, junto com seu filho André e, ao mesmo tempo que ela apoiava ele nos estudos, ajudando por conta de suas dificuldades motoras, ele também a incentivava. “Estar fazendo o Ensino Médio com André é uma experiência muito boa, estou sempre ao seu lado, aprendendo junto com ele e tendo cada vez mais vontade de aprender, porque sei que posso contribuir com o crescimento dele através dos meus estudos”, disse. Mãe e filho cursam o 2º ano.

Hoje, aos 47 anos, Valdineide precisou enfrentar mais um desafio. Com a chegada da pandemia, ela precisou aprender a estudar online, e contou com a ajuda dos filhos. “Mesmo sendo uma coisa nova, consegui me adaptar, faço todas as atividades enviadas e contamos com o apoio incondicional dos professores”, afirmou E ela tem vários sonhos. “Quero muito terminar meus estudos, ver minha família crescer através dos meus netos, ver meu filho que tem deficiência conquistar seus sonhos e, se Deus quiser, conseguir crescer ainda mais nos estudos”, pontua, muito emocionada.

Para seus filhos, Vadineide é uma guerreira. “Ela é um exemplo de mãe, que sempre me incentivou a batalhar para conquistar as coisas que almejava e nunca desistir. É um exemplo de mulher, estou muito orgulhosa por ela ter tido essa oportunidade de voltar a estudar e realizar seus sonhos”, declara Andreia Gonçalo. Para Adriana Gonçalo, a matriarca sempre foi uma inspiração. “Minha mãe sempre buscou o melhor para mim e para meus irmãos, uma mulher guerreira, forte, amorosa e batalhadora. O estudo dos seus filhos sempre foi muito importante para ela. E se hoje sou professora de matemática, é graças ao incentivo dela, só agradeço a Deus pela mãe que tenho”. As palavras do filho caçula traduzem o quanto é grande seu amor. “Minha mãe é tudo para mim”, falou André.