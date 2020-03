TIMBAÚBA// Usina Coaf recebe embalagem vazia de defensivo nesta quarta-feira

Setor canavieiro tem tradição na devolução das embalagens. Mais de 90% é reciclado e usado para produção e uso de novos produtos através da logística reversa

Nesta quarta-feira (11), os fornecedores de cana da Zona da Mata Norte terão a oportunidade de devolver legalmente as embalagens vazias de defensivos agrícolas utilizados nos canaviais. A última campanha campo limpo foi realizada em 2018 na usina Coaf em Timbaúba. A expectativa dos organizadores é coletar mais de 8 toneladas. O produtor deve fazer a tríplice lavagem da embalagem vazia e perfura-la antes da entrega. O material deve ter levado das 8h às 16h na Coaf. Será dado o certificado da Associação dos Revendedores de Produtos Agropecuários (Arpan), validado pela Agência de Defesa e Fiscalização Agropecuária de PE, o que comprova a devolução legal e pode ser usado em fiscalizações futuras.

Essa será a 5ª edição da Campanha Campo Limpo na Mata Norte. “Iniciamos em 2014, ainda na Cruangi, um ano antes da usina se tornar a nossa cooperativa Coaf”, diz Alexandre Andrade Lima, presidente da Coaf. A campanha tem todo o apoio da Associação dos Fornecedores de Cana de Pernambuco (AFCP), Arpan e da Adagro. O gestor espera contar com a participação dos fornecedores de cana de toda a região, de Carpina até Goiana. A expectativa é alcançar 8 mil toneladas de embalagens dos defensivos, retirando-as do contato com a natureza e das pessoas.

O campo limpo é uma campanha ambiental, mas também contribui para a sociedade de outros meios através dos benefícios da logística reversa. Hermano Interaminense, gerente comercial da Coaf, revela que o setor canavieiro costuma participar ativamente das campanhas. Mais de 90% das embalagens costumam ser recolhidas dos canaviais. A Arpan envia o material para indústrias de São Paulo e Minas Gerais, onde servem como matéria-prima para a fabricação e uso de novos produtos, como material elétrico e da construção civil diversos, a exemplo de carrinho de mão.