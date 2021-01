Tipóia Festival celebra 21 anos conectando as culturas

O Tipóia Festival, famoso por ocupar, desde 1999, praças, ruas e lugares públicos da cidade de Tracunhaém, vem com tudo em 2021. Para festejar os 21 anos de existência de um dos mais importantes festivais independentes da Zona da Mata pernambucana, o evento dedicará toda grade artística à união entre a cultura popular, música independente e diversidade cultural pernambucana. Por conta das medidas restritivas contra o contágio da Covid-19, as atividades ficarão concentradas apenas na internet – levando a cultura de Pernambuco para o mundo.

A programação começa segunda-feira (25) e segue até o próximo domingo (31). Durante uma semana, o festival vai proporcionar várias atividades voltadas ao entretenimento e formação do público. A iniciativa inclui mostra de vídeos Afro-Indígena, apresentação de teatro de mamulengos, oficinas virtuais pré-gravadas de artesanato de barro, cinema de animação com dispositivos móveis e cartonagem, seguidas de live tira dúvidas, todas com o objetivo de estimular jovens e adultos para novas habilidades artístico-culturais.

O evento também contará com uma roda de entrevistas online com mestres e mestras da cultura popular e artistas que já passaram pelo Tipóia Festival em anos anteriores. Além disso, o festival traz para o público, um encontro de bateristas da música alternativa. Na ocasião, cinco baterias vão se revezar, entre um som e outro. Todo o conteúdo pode ser acompanhado pelo pelos internautas, sem precisar sair de casa. O Tipóia Festival vai proporcionar uma imersão nos principais ritmos que embalam a música alternativa e a cultura pernambucana, como coco, ciranda, frevo, maracatu rural, entre outros gêneros musicais.

Nos três dias de gravações do festival a programação será mesclada por veteranos e contemporâneos da música independente e cultura popular. Na grade artística, apresentações do Coco de Roda Panela de Barro – (Tracunhaém); Coco de Derval – (Nazaré da Mata); Ritmo Frevo Orquestra – (Tracunhaém); Tercina – (Tracunhaém); Maracatu Leão Formoso de Tracunhaém com Mestre Síbia e Mestre Bi, de Nazaré da Mata.

O Tipóia Festival 2021 também receberá atrações convidadas: Jéssica Caetano – (Triunfo); Buguinha Dub – (Olinda); e Hanagorik – (Surubim).

O destaque da programação fica por conta do grande Encontro de Reggae Roots PE, que reunirá, em uma única apresentação virtual, Afonjah (Olinda), Ivano (Recife) e participação especial de SID3 BATERA(Tracunhaém).

Os shows dos artistas serão realizados dentro dos protocolos estabelecidos pela vigilância sanitária, contra a propagação do Covid-19, com distanciamento social e uso máscaras e álcool em gel.

O Tipóia Festival deste ano tem o incentivo da Lei Aldir Blanc PE, e apoio da Secretaria de Cultura de Pernambuco, Governo do Estado e Governo Federal. Toda programação será disponibilizada nos perfis oficiais do festival no Youtube, Facebook. Já os bastidores do festival podem ser acompanhados pela página do Instagram.

Proposta curatorial

A programação é idealizada há vinte anos pelo músico e produtor cultural Sidclei Marcelino, conhecido como Sid3 Batera. Nascido e criado em Tracunhaém, conhece como ninguém a cena musical da Mata Norte. Como diz o preceito do festival, em cada edição Sid mescla os ritmos musicais que não tocam na mídia. Em todas as edições, sempre preza pela mistura da música regional e cultura underground, com foco na qualidade musical e nos trabalhos autorais.

Em cada edição, o Tipóia Festival traz uma curadoria sobre diferentes temas ligados ao audiovisual. Para este ano, a mostra de vídeos foca na temática Afro-Indígena.

O Canal Babau é o responsável pela mostra de salvaguarda do Mamulengo Pernambucano, que apresentará ao público, o Mamulengo Tomé, Mamulengo RRRisada, Mamulengo Teatro Riso, com apresentação pré-gravada, exclusivamente para o festival.

Programação:

Segunda-feira – 25/01

Oficina de Cinema de Animação

Live Tira Dúvidas

Terça-feira – 26/01

Oficina de Cinema de Animação

Oficina de Cerâmica

Live Tira Dúvidas

Quarta-feira – 27/01

Oficina de Cerâmica

Oficina de Cartonagem

Live Tira Dúvidas

Quinta-feira – 28/01

Oficina de Cartonagem

Live Tira Dúvidas

Sexta –feira – 29/01 –

Mamulengo Teatro Riso – (Glória do Goitá).

Coco de Roda Panela de Barro – (Tracunhaém)

Jéssica Caetano – (Triunfo)

Buguinha Dub – (Olinda)

Sábado – 30/01 –

Mamulengo Americano – (Tracunhaém)

Coco de Derval – (Nazaré da Mata)

Hanagorik – (Surubim)

Maracatu Leão Formoso de Tracunhaém com Mestre Síbia e Mestre Bi, de (Nazaré da Mata).

Grande encontro de Reggae Roots PE com Afonjah, Ivano (Recife) e participação especial de SID3.

Domingo 31/01 –

Mamulengo Tomé – (Garanhuns)

Ritmo Frevo Orquestra – (Tracunhaém).

Déu – (Nazaré da Mata)

Tercina – (Tracunhaém)

SID3 Sacrificio e Fé – (Tracunhaém).