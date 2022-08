Unimed Sorocaba avança na transformação digital com o Command Center da MV

Para levar inovação tecnológica às suas operações, instituição adere à primeira central de monitoramento de hospitais e serviços de saúde 100% automatizada da MV

A Unimed Sorocaba, em São Paulo, reforça sua jornada de transformação digital e adquire o sistema que vem conquistando diversos setores da saúde. Trata-se do Command Center, solução responsável por aprimorar as operações essenciais para o bom funcionamento das instituições de saúde e que antecipa os riscos com ações de mitigação para que a gestão seja organizada e inovadora.

Gustavo Ribeiro Neves, presidente da Unimed Sorocaba, explica que o Command Center faz parte de um plano de inovação e modernização da cooperativa, que inclui o incremento no uso de tecnologia nas rotinas de saúde. “O Command Center irá controlar os indicadores assistenciais em tempo real, permitindo a tomada de decisões de maneira mais rápida e assertiva, reforçando que a Unimed Sorocaba é um dos maiores e mais modernos centros de medicina e assistência à saúde do país”, comenta o executivo.]

A tecnologia é baseada em algoritmos e inteligência robotizada que se comunica com sistemas de gestão ERP de instituições de saúde, monitora em tempo real suas rotinas operacionais. Integrada à diversos setores da instituição e é capaz de identificar desvios dos padrões previamente estabelecidos e realiza a notificação sobre ocorrência de um problema para que haja as correções necessárias o mais rápido possível.

“A nossa solução Command Center possibilita que a Unimed Sorocaba tenha informações mais relevantes de maneira clara e objetiva para o gerenciamento de suas operações em um único local, auxiliando a liderança da rede na tomada de decisões. A parceria traz à tona o nosso compromisso de desenvolver soluções inovadoras para promover segurança e qualidade aos profissionais de saúde e, consequentemente, aos pacientes”, esclarece Paulo Magnus, CEO da MV.

Sobre a MV

Norteada pela missão de tornar a saúde mais eficiente por meio do conhecimento de gestão e tecnologia contribuindo para uma sociedade saudável, a MV oferece, há 34 anos, soluções para hospitais, clínicas, operadoras de planos de saúde, centros de medicina diagnóstica e redes de saúde pública e privada. Líder nacional em desenvolvimento de softwares de gestão para a saúde, a empresa construiu um legado no sistema brasileiro. São mais de 2.500 instituições utilizando as soluções MV para oferecer eficiência, agilidade, precisão e segurança na prestação de serviços na saúde. E esse número cresce a cada ano, sobretudo, com a expansão da atuação na América Latina e os reconhecimentos internacionais da qualidade das soluções MV. Para saber mais, acesse www.mv.com.br.