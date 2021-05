Vamos Reflorestar Carpina?

No dia 28/04/2019 surgiu o Movimento Reflorestando Carpina. Através da coragem e visão pro

ativa de Alcilene Angelina Melo, com o plantio de um Ipê Roxo. Foi o Marco, a primeira

plantação feita pelo Movimento em frente a sua sede no bairro do Cajá.

A partir daí um viveiro foi construído e a produção de mudas também aumentou e

gradativamente vem crescendo:

 Distribuindo variedades de mudas para plantio através de doações.

 Vem tornando-se fonte inspiradora para sociedade Carpinense e outras cidades.

Contagiando pessoas que têm feito mutirão e vêm plantando flores nas ruas, e em locais

onde antes se colocava lixo.

 Realizou plantio de jardins em escolas, e na Secretaria da Mulher.

 Tem realizado eventos em especial no dia da arvore com palestras, focando a educação

ambiental, preservação, plantio, o cuidar do verde, e o respeito pela natureza.

 Contribuindo para a implantação de um mundo melhor para todos nós.

Um dos seus objetivos é Plantar “Sempre” e “Mais” árvores, e estabelecer meios efetivos de

comunicação para que o público possa entender que o Reflorestando é uma proposta séria e

atual, capaz de inspirar as atuais e futuras gerações.

Reflorestar é contribuir com amor com o meio ambiente, com o nosso planeta e ressaltar as

obras de arte e as belezas da natureza.

O Movimento Reflorestando tem recebido apoio da diretora do CPRH e do Secretario do Meio

Ambiente de Carpina.

O Reflorestando Carpina está fazendo acontecer, conseguiu mais um local destinado ao

reflorestamento de reposição ambiental em Pindoba. Na Comemoração do 2° ano de criação do

Movimento Reflorestando Carpina no dia 28 de abril deste ano, foi colocado a Placa no Viveiro

Florestal em Pindoba. Plantio de samaúmas e arvores nativas foram realizados no local,

formando uma mescla de espécies pioneiras.

O Movimento Reflorestando Carpina cresce a cada dia com novos membros.

O sucesso das ações investidas é fruto de muita dedicação. A valoração da atividade passa pela

oportunidade de acompanhar o crescimento de uma árvore e o desenvolvimento de uma nova

vida em seus processos ecológicos. Como não ficar sensibilizado segurando uma semente, puro

germoplasma, um organismo em toda a sua potência? – Pensemos nos mistérios de cada

semente e naquilo que ela se tornará, desde a sua germinação até a formação de uma floresta: A

composição perfeita de substrato, as tolerâncias hídricas, a rustificação no viveiro, o transporte

ao campo, a preparação dos berços, a adubação ideal e os cuidados de manutenção. Essa é a

sensibilidade e o objetivo de cada reflorestador.

O grupo tem Projetos incríveis:

 Formação de povoamentos florestais visando à restauração florestal.

 Jardim Botânico do Reflorestando Carpina.

 Trilha Ecológica.

 Cursos gratuitos com Certificado para pessoas desempregadas, tipo: poda, jardinagem,

enxerto, artesanato com material coletado do lixo.

Como diz Alcilene Angelina Melo, idealizadora desse belíssimo e importante Movimento:

“Avante Sementes! Somos sementes jogadas, iremos germinar em breve!”

Muitas coisas maravilhosas irão surgir desse Movimento do Bem. O Reflorestando Carpina

desbravará desafios e levantará bem alto a sua bandeira. Assim como seu Hino que ficou muito

bonito e encantador.

Agradecemos a população Carpinense pelo apoio.

Que o Movimento Reflorestando Carpina, possa seguir com sua belíssima e valiosa

contribuição.