Vice-prefeito Juarez Rodrigues é pré candidato a prefeito de Machados

Juarez Rodrigues, o popular Juarez da Banana, está sendo convocado pela população para concorrer ao cargo de prefeito no próximo pleito eleitoral. “Minha pré-candidatura surgiu do desejo da população machadense, tendo em vista, que estou no 2° mandato consecutivo como vice-prefeito de Argemiro Pimentel, em uma gestão que tem se destacado em todo Estado”, declarou.

Para Juarez, um projeto de governo tem que ser feito ouvindo a população. “É preciso ouvir as pessoas, suas principais necessidades, os anseios e sugestões das comunidades, e isso vem sendo feito em nosso município, se eu tiver a oportunidade de ser prefeito, continuarei o trabalho que iniciei ao lado de Argemiro em 2013. Vim do povo e sou povão”. Rodrigues é da zona Rural, considerado um dos maiores produtores de Banana da região.

O atual vice e pré-candidato a prefeito de Machados, fala sobre o grupo, o qual ele faz parte. “Somos uma equipe organizada, temos um Conselho Político. Nele ouvimos as lideranças, militantes e filiados, como também as bases”. Juarez da Banana também comentou sobre o modelo atual de governo no município. “Governamos com a participação de todos. Em nosso Estado temos o exemplo do programa “Todos por Pernambuco”, implantado na gestão de Eduardo Campos, é dessa forma que governamos”. Segundo Rodrigues, o projeto apresentado pela situação em Machados tem total apoio dos deputados majoritários, Waldemar Borges e Danilo Cabral, ambos do PSB e dos senadores, Humberto Costa (PT) e Jarbas Vasconcelos (MDB).

Juarez da Banana destaca alguns avanços na sua gestão como vice ao lado do prefeito Argemiro Pimentel, eleitos em 2012, e reeleitos em 2016, com sete anos a frente dos destinos de Machados. “Tivemos várias conquistas, especialmente, nas áreas de cultura, saúde, ação social, educação e da preservação das tradições locais, com exemplo, na parte cultural dentro da programação da festa do padroeiro, e a “maior girândola rasteira do mundo, dentro dos festejos juninos, que em nosso governo, alcançou visibilidade nacional”, afirmou.

O pré-candidato enfatiza os reconhecimentos na gestão atual em Machados e acredita que mais destaques ainda virão. “Em 2019, o município ficou como o sétimo melhor colocado no ranking de empregos gerados na região, segundo levantamento da ONG Liberdade PE e como um dos 10 mais bem avaliados do Agreste Setentrional”. Rodrigues, também ressalta os avanços na educação no município. “O Índice de Desenvolvimento da Educação Básica de Pernambuco (Idepe) apontou crescimento nas escolas municipais de Machados em 42,94%, em 2019, estamos em 3° lugar no ranking em todo Estado”, comemorou.

