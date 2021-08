10 dicas para quem quer parar de fumar

Dia 29 de agosto é o Dia Nacional do Combate ao Fumo, data em que são realizadas diversas ações de sensibilização, conscientização e mobilização da população para os malefícios do tabaco. Fumar é hoje o principal fator de risco para o câncer de pulmão, com cerca de 80% das mortes como consequência do tabagismo. Por isso, interromper esse hábito é o melhor caminho.

Mas, como muitos sabem, parar de fumar não é um processo fácil. Abaixo separamos algumas dicas da Dra. Micheline Pires, clínica oncológica e nutricionista da Ana Saúde, healthtech e clínica digital especializada em oncologia e atenção primária ao paciente com câncer, para quem deseja largar o tabaco e cuidar da sua saúde. Confira:

Antes de mais nada é preciso querer. As unidades básicas de saúde do seu município trabalham com campanhas para auxiliar neste processo, por isso procure esses centros se você está disposto a parar de fumar;

Escolha uma data para ser o primeiro dia sem cigarro. Se não conseguir, reduza a quantidade gradativamente;

Retire os maços de cigarro dos locais onde você está habituado a guardá-los;

É normal sentir ansiedade, irritação, dor de cabeça, falta de concentração e muita vontade de fumar! Estes sintomas desaparecem em até duas semanas;

Aumento da fome e do peso são comuns. Pratique atividades físicas e consuma líquidos, exceto café e álcool que podem ser um convite ao fumo;

Recompense seu esforço guardando o dinheiro que gastaria com cigarros;

Tenha cuidado com métodos milagrosos para parar de fumar. Muitos deles são tão nocivos quanto o próprio tabaco. Procure orientação médica em qualquer dúvida.

É muito importante ainda associar a cessação do tabagismo com mudanças de vida e alimentares mais saudáveis, fazendo refeições de 3h em 3h com 5 a 6 refeições/dia, para não entrar na fissura de vontade de consumir alimentos muito calóricos, incluindo e variando alimentos naturais, ricos em vitaminas, minerais e fibras como frutas, legumes, verduras, grãos integrais, carnes e leite e derivados magros

Ande sempre com uma garrafinha de água e tome pelo menos 2 litros de água por dia

Para os momentos de fissura ande com palitinhos de cenoura, aipo ou pepino, balas e chicletes dietéticos

Mesmo que você não tenha tido sucesso nas tentativas anteriores, não desista de tentar!