1º Fórum de Museus Independentes de Pernambuco será transmitido pelo YouTube

Contemplado pelos recursos da Lei Aldir Blanc em Pernambuco, o 1º Fórum de Museus Independentes de Pernambuco será transmitido integralmente entre os dias 4 e 8 de abril de 2022, no YouTube (www.youtube.com/channel/UCj-mFvsxj5jpSO6CWvGH1Qw). Tendo como tema “ações e desafios da gestão museológica”, o evento tem objetivo refletir as bases para a implantação de um modelo de gestão integrada e coletiva para os museus.

A programação contará com representantes de museus independentes das quatro macrorregiões de Pernambuco e gestores dos órgãos responsáveis pelas políticas de salvaguarda e difusão do patrimônio cultural no âmbito estadual e federal. Para mais informações, acesse o perfil do evento no Instagram: @fomipe.

Confira as atividades agendadas:

*MESA INSTITUCIONAL (4/4)

Secult-PE – Priscilla Marques

Ibram – Carla Cruz

Iphan-PE – Lívia Moraes

Cofem – Rita de Cássia

Corem 1R – Saulo Moreno

CEPC-PE – Jocimar Gonçalves

CEPPC-PE – Cássio Raniere

*MESA MUSEUS DO SERTÃO (5/4)

Museu do Cangaço – Cleonice Maria

Museu da Saudade – Joel Lima

Museu Pai Chico – Cosme Cavalcanti

Confraria do Rosário de Floresta – João Luiz

*MESA MUSEUS DO AGRESTE (6/4)

Museu de Cinema de Animação Lula Gonzaga – Rafael Buda

Museu Lajedense Adolfina Pacheco Sá dos Santos – Paulo Henrique

Museu Carlos Cleber – Carlos Cleber

Centro Cultural Gonzaga de Garanhuns – Clodoaldo Lima

*MESA MUSEUS DA ZONA DA MATA (7/4)

Museu do Mamulengo de Glória do Goitá – Pablo Dantas

Museu Comunitário Poço Comprido – Joana D’arc

Museu Zé do Carmo – Mestre Edilson Oliveira

Museu das Tradições do Cavalo Marinho – Andala Quituche

*MESA MUSEUS DA REGIÃO METROPOLITANA (8/4)

Museu da Cultura Popular Vera Galvão – Vera Galvão

Memorial Severina Paraíso – Gledson Silva

Instituto Histórico de Jaboatão – Nildo Barbosa

Museu da Parteira – Júlia Amorim

Memorial Ana de Oxalá – Pai Edson de Omolu

Equipe do projeto:

Gilvanildo Ferreira – Proponente e Organizador

Elinildo Marinho – Organizador

Pablo Dantas – Comunicação

Juliana Ferreira – Design Gráfico