20ª Zona Eleitoral suspende atendimento presencial para conter disseminação do novo coronavírus

O TRE-PE determinou o fechamento dos Cartórios Eleitorais, até o dia 31 de março de 2020. Com a determinação todos os servidores estão de prontidão em suas residências para prestar informações à população, realizar trabalhos remotamente e orientar sobre eventuais atendimentos presenciais para evitar a perda de direitos.

A 20ª Zona Eleitoral compreende os municípios de Carpina e Lagoa do Carro e seguindo as recomendações os atendimentos ao público podem ser realizados através do (81) 3194.9020 e 3194.9720.