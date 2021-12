32 anos da Obra de Maria: Em prol de ajuda humanitária na África, padre Fábio de Melo volta ao Recife

“O dilúvio está passando, então temos que celebrar a vida, e nada melhor do que padre Fábio de Melo cantando e celebrando a fé e a esperança no Geraldão”, comentou Gilberto Barbosa, fundador da Obra de Maria. Outros grandes nomes da música católica, como Padre João Carlos, Dunga, Padre Damião, Fred Pacheco, Ana Paula, Marcelo Mariano e Nando Cordel, estão confirmados no evento.

A Comunidade Católica Obra de Maria está presente em 41 países do mundo, a maioria na África, como Angola, Moçambique, Cabo Verde e Costa do Marfim. A comunidade atua não só em ações isoladas como enchentes e furacões, mas também o ano todo, com eventos de caridade para arrecadar fundos de manutenção das moradias, alimentação, o envio de missionários para os locais e administrar os eventos de evangelização.

A Obra de Maria chega em pequenos vilarejos, com uma população sem infraestrutura e com a situação de extrema precariedade. Moçambique é um exemplo de país considerado em desenvolvimento, mas que ainda está à margem da sociedade, pois suas montanhas escondem pequenas cidades sem recursos ou com recursos abstraídos pela extração indevida.

No Brasil, a Obra de Maria atua em 21 estados brasileiros e no Distrito Federal. A sede da comunidade fica em São Lourenço da Mata, no Recife. Algumas das obras sociais beneficiadas com as ações da Obra de Maria são os projetos Criarte, Atitude Jovem, Mãezinha do Céu e Info Z. Além das obras sociais, a comunidade tem um projeto próprio chamado Projeto de Futuro, que tem parceria com o Governo do Estado para arrecadar fundos e destinar ao Centro de Formação e Capacitação em São Lourenço da Mata.

A COMUNIDADE

A Comunidade Católica Obra de Maria tem sede na cidade de São Lourenço da Mata, em Pernambuco. Antes, a comunidade resumia-se em sete adolescentes que reformaram uma casa no bairro da Várzea, no Recife, onde foi a primeira sede, e tinham como supervisores Gilberto Barbosa e Maria Salomé, respectivamente fundador e co-fundadora.

FUNDAÇÃO

A Comunidade começou como grupo de orações e aos poucos foi evoluindo. Gilberto Barbosa foi o responsável por idealizar o futuro da Obra que funcionaria através de missionários, levando ensinamentos e evangelizando pelo mundo. O encontro de Maria Salomé com Gilberto Barbosa ocorreu em meados de 1989, e a parceria para a fundação da Comunidade Católica aconteceu um ano depois, começando com um grupo de sete pessoas e aos poucos evoluindo, até chegar aos números de agora, pouco mais de 4 missionários no mundo todo.

A Obra de Maria surgiu como uma união dos seguidores de Jesus e Maria, na tentativa de que seus princípios fossem disseminados como lições religiosas dadas através da oratória em grupos onde não houvesse a oportunidade do aprendizado carismático – pequenas cidades, creches, orfanatos, internatos, cursos e locais de assistência a dependentes químicos e refugiados. Hoje, a Comunidade atrai missionários e devotos de Maria do mundo todo, que se sensibilizam com o carisma, ajudando a fraternidade como podem.

Hoje, a Obra de Maria é uma das comunidades católicas com maior prestígio e tem como base as grandes atribuições de Maria, mãe de Jesus. Esta, considerada como a maior referência feminina no catolicismo, mãe de todos, exemplo de fé, amor e devoção. Por sua grandiosidade, Maria também pode ser chamada por diversos títulos, como: Virgem Maria ou Santa Maria. Ao todo são mais de mil títulos, distribuídos por cidades distintas do mundo.

Graças ao trabalho dos missionários e união dos fundadores, a Obra de Maria é reconhecida em diversos países, inclusive pelo Vaticano, onde vive o principal representante da Igreja Católica, o Papa.

32 ANOS DA OBRA DE MARIA

O evento em comemoração aos 32 anos da Obra de Maria, marcado para 19 de dezembro (domingo), das 13h às 21h, no Geraldão, Imbiribeira, Recife, irá arrecadar recursos para as ações sociais da Obra de Maria na África. Os ingressos podem ser adquiridos na Loja do Condomínio, Igreja do Espírito Santo, Quiosques Ingresso Prime e on-line pela Bilheteria Digital.