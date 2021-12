Festival de Ciranda do Recife volta aos palcos após 39 anos

O Festival de Ciranda do Recife, um dos maiores eventos de cultura popular do país, está de volta aos palcos, após 39 anos. Entre os dias 15 a 19 de dezembro, o evento apresenta, na internet, um encontro musical com a participação especial de Mestres e Mestras da Ciranda de todas as gerações e regiões do Estado de Pernambuco.

A programação, ligada ao ciclo natalino, tem como proposta festejar a conquista do título de Patrimônio Imaterial do Brasil, concedido pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan), em agosto deste ano. Ao todo, serão cinco dias de shows, e mais de 20 artistas cirandeiros. O público poderá acompanhar as apresentações culturais por meio do canal da Associação das Cirandas de Pernambuco, no Youtube.

Fazem parte da programação nomes como, as mestras: Dulce Baracho e Severina Baracho (Abreu e Lima), filhas de um importante ícone da ciranda pernambucana, o Mestre Baracho, natural do Município

de Nazaré da Mata. Também integram a grade artística, Cristina Andrade (Recife), Elisete Souza (Cabo de Santo Agostinho), Margareth Laurindo (Goiana).

Entre os artistas regionais, os mestres: João Limoeiro (Carpina), Zé Dias (Lagoa do Itaenga), Josivaldo Caboclo (Lagoa do Itaenga), Sérgio da Imperial (Recife), Hamilton Filho (Recife), Mestre Bi (Nazaré da Mata), Anderson Miguel (Nazaré da Mata), Ricco Serafim (Cabo de Santo Agostinho), Canarinho (Aliança), Noé (Surubim), Adiel Luna (Carpina), Edmilson João (Lagoa do Itaenga), Natal (Lagoa do Itaenga).

Historicamente, o Festival Ciranda sempre foi realizado no Pátio de São Pedro, bairro de Santo Antônio, no Recife. Entretanto, em virtude do risco de aglomeração e contágio pelo novo coronavírus, será realizado de forma on-line. A apresentação dos artistas será realizada na Casa da Cultura da Cidade do Recife, com a participação do Som na Rural, um equipamento que vem ao longo dos anos se dedicando a divulgação da ciranda. O incentivo para esta ação é do Sistema de Incentivo à Cultura, da Prefeitura do Recife, por meio da Fundação de Cultura da Cidade do Recife. Não há presença de público em virtude das regras sanitárias.

O trabalho de audiovisual, de forma inédita, tem como objetivo registrar os cirandeiros e cirandeiras da atualidade, de várias gerações que atuam e continuam exercendo suas artes. O Festival Ciranda é coordenado pela Associação das Cirandas de Pernambuco, com sede na cidade do Carpina, Zona da Mata Norte de Pernambuco.

O projeto conta com produção musical: Buguinha Dub, Maciel Salú e Henrique Albino; produtores executivos: Joana D’Arc Ribeiro, Ricco Serafim e Josivaldo Caboclo; proponente e coordenação geral: Hamilton Filho; Gravações e edições de vídeos: Nilton Pereira; assessoria de imprensa: Salatiel Cícero e Hamilton Neto; um seleto grupo de músicos da região da mata norte e agreste, experientes com a musicalidade da cultura popular pernambucana.

Segundo levantamento, apurado nos registros da imprensa, a última vez do Festival de Ciranda, no Recife, aconteceu em 1986. À época, foi festejado a 12ª edição. Quase quatro décadas depois, não foram encontradas mais informações sobre o evento na mídia.

A programação está sendo divulgada nos canais oficiais do festival na internet: Instagram e Youtube.