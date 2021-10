6 dicas práticas para descomplicar a comida do bebê

Ainda é comum que as pessoas tenham inúmeras preocupações com o processo de introdução alimentar de um bebê. Para muitas famílias a primeira impressão é que esta fase vai exigir encarar o fogão diariamente, além de aprender utilizar itens e acessórios diferentes. Tudo isso junto às tarefas já habituais de uma casa, ou ainda, exigindo aptidões na cozinha que até então não eram reais na família.

Para a Nutricionista Materno Infantil, Rebeca Scaravelli alguns mitos em torno da alimentação do bebê só dificultam esse período feliz e também de tantas mudanças para a família.

“O bebê pode, sim, comer a mesma comida do restante da casa. Não precisa de pratos especiais ou modos de preparo super elaborados. Basta que você se atente aos temperos escolhidos e separe uma porção para ele antes de colocar o sal. Além disso, é importante frisarmos que quando você cozinha em casa, tem total controle sobre o que está sendo servido, como foi a seleção daquele alimento, quais cuidados de higiene foram seguidos durante o seu preparo e ainda economiza um bom dinheiro. Sem falar que, muitas vezes, é uma excelente forma de mudar os hábitos alimentares do restante da família, inserindo mais frutas, legumes e verduras no seu dia a dia”, explica a Nutricionista Materno Infantil.

De acordo com a Rebeca Scaravelli, existem 6 práticas bem simples que podem contribuir com a nova rotina da família que tem um bebê em casa:

1. Planeje seu cardápio

Se a sua semana é corrida demais, aproveite o sábado ou o domingo para planejar e organizar o cardápio da semana. Assim você consegue otimizar as compras e evita a perda daqueles minutinhos preciosos pensando: o que vamos jantar hoje? Com tudo previamente definido, também fica mais fácil organizar o pré-preparo dos pratos selecionados, como deixar o feijão de molho ou colocar uma carne para descongelar.

2. Comece simples

Embora existam alguns utensílios modernos que prometem fazer mágica na sua cozinha, tenha em mente que nenhum deles é fundamental para garantir uma comida gostosa e saudável para o seu bebê. Provavelmente, você já tem tudo o que precisa: um fogão para cozinhar e um garfo ou amassador de batatas para amassar os alimentos. É isso!

3. Higienize frutas e hortaliças de uma vez

Outra dica que faz sucesso no meu consultório é guardar as frutas, verduras e legumes já higienizados. Você pode deixá-los de molho em solução clorada assim que chega da feira e depois usar um secador de saladas para remover o excesso de água das folhas antes de guardá-las na geladeira. Se você deixar tudo bem sequinho, cobrir com papel toalha e guardar em potes fechados, garante uma durabilidade muito maior para as suas hortaliças e torna o preparo muito mais fácil no dia a dia.

4. Tenha tempero caseiro pronto

Deixar na geladeira um pote com alho e cebola bem picadinhos ou batidos no processador com o tempero natural que sua família mais gosta facilita bastante o preparo das refeições em casa e ainda evita o desconforto de ter que picar cebola toda vez que você for cozinhar. A mistura pode ser armazenada, em torno de 10 dias na geladeira e, você pode usar para temperar o arroz e o feijão, as carnes e até mesmo os legumes refogados.

5. Aproveite o cardápio da família

Se o cardápio dos adultos for algo simples, como um legume cozido com arroz e feijão, uma carne ou um purê de batatas, você pode certamente separar um pouco desses alimentos durante o preparo e servir para o seu bebê. Lembre-se apenas de fazer essa separação antes de colocar o sal e outros tipos de condimentos muito fortes. Evite também o uso de embutidos.

6. Faça grandes porções e congele

E, por último, a dica que vai te libertar definitivamente: não, você não tem que fazer tudo fresco todas as noites. Em vez disso, faça uma quantidade maior de comida e congele em porções menores. Depois é só descongelar quando você precisa. Dá para congelar arroz, feijão, carne, caldo de carne e de legumes, e sim, até alguns legumes também podem ser congelados depois de prontos ou antes do preparo, basta seguir a técnica do branqueamento. Lembrando que a comida para bebês pode ser mantida no freezer por no máximo três meses, portanto, anote as datas de preparo.