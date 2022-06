Trabalhadores de cidades na Mata Norte podem pedir saque de R$ 6.220 do FGTS; veja como

O Governo Federal liberou o saque calamidade pública do FGTS de R$ 6.220,00 para cidades afetadas pelas fortes chuvas em Pernambuco.

Para os trabalhadores da Mata Norte, tem direito ao benefício quem foi atingido pelas chuvas e mora nos municípios de Macaparana, Nazaré da Mata, Paudalho, São Vicente Ferrer e Timbaúba.

Com o decreto de situação de emergência estabelecido, os trabalhadores podem dar entrada no saque através do aplicativo do FGTS, na opção Saque Digital, sem necessidade de ir pessoalmente a uma agência da Caixa.

Segundo o governo, o saque do saldo do FGTS por calamidade é disponibilizado por necessidade pessoal, cuja urgência e gravidade decorra de desastre natural, aos moradores das áreas atingidas que forem identificados pela Defesa Civil Municipal.

Para solicitar o saque, é preciso anexar foto de documento de identidade e comprovante de residência em nome do trabalhador, emitido até 120 dias antes da decretação de calamidade.

Caso o comprovante de residência esteja em nome de cônjuge ou companheiro, é preciso enviar também certidão de casamento ou escritura pública de união estável.

Em seguida, o trabalhador deve selecionar a opção para creditar o valor em conta Caixa, inclusive a Poupança Digital Caixa Tem, ou outro banco e enviar a solicitação. O prazo para retorno da análise e crédito em conta, caso aprovado o saque, é de cinco dias úteis.

*Informações da Folha PE