Abertas inscrições para os grupos de Jovens e Idosos do Sesc Ler Surubim

Promovendo um espaço de convivência, empoderamento e descontração, o trabalho social do Sesc Ler Surubim está com vagas abertas para o Sesc Jovem e o Grupo Raio de Sol 60+. As inscrições podem ser feitas na Central de Relacionamento com o Cliente, localizado na Rua Frei Ibiapina, s/n, no bairro São José. As atividades têm início neste mês de março.

Para integrar o Sesc Jovem, os interessados precisam ter idades entre 15 e 29 anos. As reuniões presenciais acontecem nas segundas-feiras, às 17h30. No grupo, os jovens participam de atividades dinâmicas que os levam a refletir sobre seu papel na sociedade. São palestras, rodas de conversa, oficinas culturais, entre outras. A ideia é que possam discutir temas relacionados à saúde, trabalho, educação e cidadania para que possam estar preparados para serem protagonistas em suas realidades.

O grupo Raio de Sol atende pessoas com idades a partir dos 60 anos. Devido à pandemia do novo coronavírus, as reuniões são realizadas de forma virtual, pelo aplicativo Zoom, nas segundas-feiras, às 15h. A inscrição e as mensalidades custam R$ 24, mas os trabalhadores do comércio e seus dependentes com o Cartão do Sesc atualizado têm desconto e pagam R$ 12. As atividades envolvem palestras, rodas de conversa e oficinas artesanais e culturais, todas voltadas para o bem-estar e a qualidade de vida dos participantes.

“Para os idosos e idosas do Grupo Raio de Sol, apresentamos temas relacionados à saúde e a tudo o que diz respeito a questões que possam contribuir para que tenham um melhor estilo de vida e sempre cheio de alegrias”, afirma Amanda Roberta, assistente social do Sesc Ler Surubim.

Os documentos necessários para a inscrição no Sesc Jovem são Carteira de Identidade, CPF, cartão do SUS, um comprovante de residência e uma foto 3×4. Para os menores de idade, a presença de um responsável é essencial para efetuar a matrícula. Este responsável precisa estar com Carteira de Identidade, CPF e um comprovante de residência. Já para o Raio de Sol, é preciso apresentar Carteira de Identidade, CPF, cartão do SUS, comprovante de residência e foto 3×4. Se o interessado se encaixar nos critérios de gratuidade, que englobam as pessoas que têm renda familiar de até 3 salários mínimos, é importante apresentar um comprovante da renda familiar.

Serviço: Inscrições para Grupo Raio de Sol 60+ e Sesc Jovem

Realização: Sesc Ler Surubim

Matrículas na Central de Relacionamento com o Cliente – Rua Frei Ibiapina, s/n, São José

Informações: (81) 3634.5280