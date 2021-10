Academia de Polícia Penal e a Unidade de Operações com Cães foram instaladas em Itaquitinga

Pernambuco passa a contar com a Academia de Polícia Penal e a Unidade de Operações com Cães, ambas funcionando dentro da Escola Penitenciária de Pernambuco, localizada no Município de Itaquitinga, na Zona da Mata Norte. Os projetos são todos direcionados para os profissionais ligados ao sistema prisional. A Escola Penitenciária é uma realização da Secretaria de Justiça e Direitos Humanos, através da Secretaria Executiva de Ressocialização.

A Academia de Polícia Penal será responsável pela formação inicial, continuada e aperfeiçoamento dos profissionais, sejam eles policiais ou não. Já a Unidade de Operações com Cães, será responsável por preparar, cuidar e adestrar cães para atuarem na área policial, dentro das unidades e no entorno delas.

Os cães estão sendo treinados para guarda, proteção e atividades de faro, na identificação de drogas, armas, munições, explosivos e celulares, bem como outros itens não permitidos nos presídios. Atualmente, há quatro cães da raça Pastor-belga Malinois; o objetivo é chegar a 18 animais.

A Escola Penitenciária de Pernambuco funciona dentro do Centro Integrado de Ressocialização, onde há o campus de treinamento. O local possui auditório para 200 pessoas; seis salas de aula; que comportam juntas 200 alunos, oficina de material bélico; sala de informática; alojamentos; estande de tiro; área de treinamento de combate a incêndio e atendimento pré-hospitalar, caso alguém se machuque durante os treinamentos, além de refeitório e área de lazer.

*Informações A Voz da Vitória