Ações levam Cidadania a cada vez mais pernambucanos em todas as regiões

A agenda das Ações de Cidadania continua beneficiando pernambucanos em todas as regiões do Estado. São eventos frequentes, como em Taquaritinga do Norte, nesta quinta-feira (dia 3), no Recife, em Casa Amarela, e em Santa Cruz do Capibaribe, ambos nesta sexta-feira (dia 4), em Jataúba (dia 5), em Jaboatão dos Guararapes (dia 8), em São João (dia 9), em Jurema (dia 10) e em Calçados (dia 11).

Foram mais de 14 mil atendimentos gerais realizados nas Ações de Cidadania nas cidades do Agreste e da Região Metropolitana do Recife. As Ações fazem parte do Programa Governo Presente e é coordenado pela SPVD, numa articulação com outras secretarias estaduais e municipais, que oferecem serviços públicos mais próximos da população.

Nas Ações de Cidadania são oferecidos diversos serviços, como emissão de carteira de identidade, CPF, atualização de documentos (nascimento, casamento ou óbito), que estão entre os mais procurados; além de testes rápidos para identificação de doenças, como hepatite, sífilis e HIV, vacinas do calendário oficial e avaliações de saúde. No local, também é feita a difusão de informações sobre políticas públicas, como o Auxílio Brasil, CAD Único, entre outros e apresentação do Programa Atitude e inscrições para as oficinas do Programa Juventude Presente.

No ano passado, foram realizados 233.551 atendimentos gerais em 76 Ações de Cidadania. O número é maior do que os dois anos anteriores em ações realizadas em municípios de todas as regiões do Estado, com uma média de 3.200 atendimentos gerais por evento.

Em todos os eventos, os cuidados com a saúde são mantidos, por isso os principais serviços são agendados para dar mais rapidez ao atendimento e evitar a formação de filas. É preciso apresentar o comprovante de vacinação contra a covid e documento com foto, para acessar o local. As pessoas com 55 anos ou mais devem comprovar que tomaram as três doses da vacina. A temperatura do corpo também é aferida e o uso de máscara é obrigatório. Nos locais também são disponibilizados para a população álcool a 70% para os atendimentos.