Agendamento de licença médica volta a ser realizado pelo Sistema de Perícias Médicas

A Secretaria de Administração do Estado (SAD) informa que desde a última terça-feira (23), o agendamento de licença médica, a exemplo de afastamento por tratamento de saúde, licença-maternidade, acompanhamento de pessoas da família por conta de doença, entre outras, voltou a ser realizado, em caráter temporário, por meio do Sistema de Perícias Médicas (SPM), através do site: www.sadspm.pe.gov.br. No site da SAD: www.sad.pe.gov.br, o servidor encontra o passo a passo de como realizar o seu agendamento (ver banner na parte inferior do site na aba “como solicitar a perícia médica”).

“Devido à pandemia do novo coronavírus, tanto o agendamento quanto o atendimento de perícias médicas estão sendo realizados de forma remota, ou seja, pela internet. Por isso é importante que o solicitante siga o passo a passo, disponível no sítio da SAD, para enviar corretamente a sua documentação. Os documentos devem ser anexados na tela de agendamento, em formato PDF”, explica o secretário executivo de Pessoal e Relações Institucionais, Adailton Feitosa.

A gerente administrativa de Perícias Médicas, Helena Carneiro Leão, lembra que os resultados anteriores das perícias médicas realizadas pelo servidor através do periciasmedicas@sad.pe.gov.br devem ser anexados também no momento do agendamento. “Os peritos médicos analisam os processos e emitem o resultado, deferindo, indeferindo ou solicitando esclarecimentos adicionais para resolução do caso (exigência)”, pontua Helena, acrescentando que “esses resultados serão publicados diariamente no site da SAD, em Despachos Perícias Médicas”.

Maiores informações podem ser obtidas por meio dos telefones: (81) 31834769, 31834797, 31834810, 3183-4798, 31834887 e 3183-4799 (assuntos gerais), 31834805 (institucional), 31834796 e 31834717 (segurança do trabalho), e 31834792 (psicossocial).