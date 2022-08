Agricultora colhe jerimum ‘gigante’ de 35 quilos em Limoeiro, no Agreste

Uma agricultora de 42 anos colheu um jerimum gigante no sábado (20), no Sítio Olho D’água, em Limoeiro, no Agreste de Pernambuco. Trabalhando na roça há mais de 25 anos, Vânia Barros contou que ficou surpresa ao pesar o fruto e constatar que ele tinha 35,16 quilos.

“O normal de um jerimum é quatro, cinco, até 12 quilos. Aqui em Limoeiro, a gente não sabe de nenhum outro caso de um jerimum maior que esse”, relatou a agricultora nesta segunda (22).

O fruto, também chamado de abóbora, foi plantado em meio a uma safra de milho. Vânia disse que trabalha no plantio de milho no terreno do Sítio Olho D’água há 11 anos, mas que é a primeira vez que planta jerimum neste local.

É o primeiro ano que a gente planta um roçado grande. Então, a gente pagou para uma senhora, também agricultora, plantar. E ela tinha essa semente de jerimum que ela mesma não sabia que era desse tamanho. Sábado a gente foi lá e se surpreendeu com o tamanho dele”, contou.

Vânia contou que já sabe o que fazer com as sementes do jerimum gigante. “Próximo ano, quando for a época de plantar o milho, plantaremos a semente desse que tiramos agora”, disse, com esperança de conseguir mais exemplares de tamanho “avantajado”.