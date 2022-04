Alepe oferece curso gratuito sobre noções de tecnologia para a terceira idade

O uso de aplicativos e ferramentas digitais vem ganhando cada vez importância no nosso cotidiano. Quase tudo hoje passa pelas telas do celular, tablet ou do computador. Pedir um transporte, pagar contas, consultar saldo bancário, pedir comida e até realizar atendimento médico, todas são tarefas exercidas no chamado mundo digital, cujo manejo muitos ainda não dominam, sobretudo as pessoas da terceira idade.

Pensando nesse universo, a Escola do Legislativo da Alepe vai oferecer gratuitamente o curso “Noções de Tecnologia para a Terceira Idade”, direcionado às pessoas com pouca ou nenhuma experiência com celulares e computadores. O objetivo da Assembleia Legislativa de Pernambuco é contribuir para integrar o idoso à sociedade por meio da informática e de seus recursos.

Serão oferecidas 50 vagas para quem deseja aprender a manusear o smartphone para uso do What’sApp, de chamada de vídeos, como baixar aplicativos e conteúdo; o uso do computador para gerenciar e-mail e abrir sites e tirar dúvidas mais frequentes sobre equipamentos eletrônicos.

As aulas serão remotas, ministradas pelo sistema Google Meet pelo professor e bacharel em Administração da Unicap, Marcondes de Souza. Serão realizados quatro encontros, de duas horas por dia cada um, no horário das 15h às 17h, nos dias 18 e 19, 25 e 26 deste mês. As inscrições são gratuitas pelo seguinte endereço: https://linktr.ee/escoledolegislativope