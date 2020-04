Aliança registra o 5º óbito em decorrência da COVID-19

A Secretaria Municipal de Saúde de Aliança confirmou, na última segunda- feira (27), o 5º óbito de paciente diagnosticado por COVID-19.

A vítima foi de um homem de 50 anos, que morava no Loteamento Progresso.

No último domingo (26) foi confirmada a morte de uma mulher, de 63 anos, que encontrava-se internada no Recife desde o dia 17 de Abril.

No sábado (25), foi confirmada a terceira morte de paciente com a COVID-19. “A vítima trata-se de uma jovem de 22 anos, que faleceu no último dia 20, mesmo sem ter ainda o resultado do exame na época, seu sepultamento seguiu todos os protocolos sanitários para casos confirmados”. O segundo óbito em decorrência da COVID-19, foi confirmado na última sexta- feira (24). A vítima foi um homem, 84 anos, que internado no Recife. A primeira vítima de óbito devido o vírus foi divulgada no dia 16 de Abril. Trata-se de um homem, 87 anos, que estava internado no Hospital Agamenon Magalhães, onde veio a óbito.

A cidade de Aliança possui três pacientes recuperados do novo coronavírus e um total de nove casos confirmados. O último caso registrado trata-se de uma mulher de 78 anos, residente na Cohab, que encontra-se internada no Recife.

DOAÇÕES: Um grupo de moradores de Aliança, de forma voluntária, procurou a Secretaria Municipal de Saúde para realizar uma doação de 500 máscaras de proteção. Este material será distribuído para a população em geral.

Em nota publicada a Prefeitura de Aliança afirma que “diante da crítica situação sanitária em todo o mundo, boas ações são extremamente relevantes e podem contribuir diretamente no salvamento de vidas. Caso você também tenha interesse e possibilidade de realizar uma doação ou ajudar de alguma forma, procure os profissionais da Secretaria de Saúde, no Posto Durval Rabelo. Juntos, lutaremos com mais força e venceremos este desafio”, reforça.

