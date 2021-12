Aluna se inspira nos próprios aparelhos auditivos para escrever livro sobre inclusão

Aos nove anos de idade, Bella de Souza Perlati acaba de lançar seu próprio livro, o primeiro impresso em formato igual aos encontrados em livrarias – apesar dos inúmeros outros que escreveu em seus cadernos espalhados pela casa. Se antes ela já queria ser astronauta e veterinária, agora ela tem certeza de que também quer ser escritora. O motivo? Poder “escrever sobre os direitos das pessoas”, como ela própria diz.

Bella estuda no quarto ano do Ensino Fundamental, sabe ler e escrever, mas carrega o diagnóstico de perda auditiva neurosensorial bilateral e esclerose hipocampal, o que torna seu processo de desenvolvimento mais delicado. Por usar aparelhos auditivos e, em alguns momentos, ter dificuldade para se lembrar de aprendizados recentes, está em constante batalha, porém, sempre acompanhada de um sorriso no rosto, além de lápis e caderno na mão para não deixar de anotar nenhuma de suas impressões.

Assim como os amigos da classe, a estudante participou do programa literário Ciranda de Livro, incluído no planejamento pedagógico do Colégio The Joy School, da cidade Jundiaí-SP. A atividade, feita ao longo do letivo e até de maneira interdisciplinar, prevê que cada aluno escreva e ilustre o próprio livro baseado em um tema proposta em sala. O desfecho se dá em um evento de autógrafos que, no caso da Bella, acontecerá no dia 11 de dezembro.

“Quando eu recebi o livro digital da Bella para escrever sua biografia, fiquei muito emocionada. Ela escreveu sobre o aparelho auditivo, sobre todo mundo ter uma necessidade, independente de qual seja. A atividade foi superimportante porque ela se sentiu verdadeiramente como a protagonista”, conta Paloma de Paula Souza, mãe da Bella e maior incentivadora da menina, tanto no quesito leitura quanto no da aceitação de suas diferenças.

“Somos todos iguais?”

Foi a partir do tema escolhido pelo colégio para a criação literária que a professora Eliana Santinato trabalhou o conteúdo de apoio e sugeriu o que veio a ser o título do livro da Bella, a pergunta “Somos todos iguais?”. “A Bella teve uma participação significativa nas atividades porque dava depoimento da vivência dela. Ela tirava o aparelho e mostrava para a classe, contava como era usar e dizia como sentia orgulho deles. Foi gratificante!”, lembra a professora.

Para o colégio The Joy School, aplicar o programa Ciranda de Livro foi a oportunidade de reforçar entre os alunos os valores que já são trabalhados no dia a dia da instituição. “A Ciranda de Livro vem bem ao encontro da nossa filosofia, que é trabalhar e mostrar o diferente para os alunos. Então as crianças puderam escrever suas próprias histórias e nós tivemos trabalhos fantásticos”, concluiu Lilian Capella.

Ferramenta de empoderamento

Para Paloma, que é publicitária e se tornou especialista em projetos de inclusão social junto a marcas após descobrir as necessidades especiais de Bella, a atividade é essencial tanto para a evolução do aprendizado da filha, como para o reforço de todo apoio recebido pela família em casa. “Essa é uma das principais batalhas da inclusão porque, independente da tipicidade, todos somos únicos, então ela tem que olhar dessa maneira, como uma criança que está aprendendo”, afirma a mãe.

Bella, que nem imaginava escrever um livro de verdade tão cedo, teve ainda a grata surpresa de ter sua história apresentada para alguns colaboradores de uma empresa alimentícia, como parte de uma atividade sobre inclusão social. Ideia de uma amiga da família que acompanha a menina desde pequena e que também se emocionou com a obra.

Estímulo extra para que Bella continue preenchendo as páginas de seus cadernos com muita história e, futuramente, as prateleiras das livrarias, com suas lições de vida. “Se meu livro espalhar pelo mundo, eu posso ajudar muita gente”, finaliza a estudante.

Sobre a Ciranda de Livro

Lançada em 2019, a Ciranda de Livro se posiciona como uma das principais tecnologias educacionais de metodologia ativa para produções literárias. Seu intuito é auxiliar colégios e professores na promoção da leitura, escrita e desenvolvimento de competências estabelecidas pela BNCC. Tem sido destaque em instituições de todo o Brasil por poder ser aplicada como atividade em sala de aula ou de maneira remota, além de chamar a atenção pela qualidade do produto final entregue às famílias.

