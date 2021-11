Amazon abre 370 vagas de emprego temporário em PE

A Amazon abrirá 5,5 mil oportunidades de emprego temporário no Brasil, para os meses de novembro e dezembro. As vagas são impulsionadas pelo aumento das vendas online de Black Friday e fim de ano. Para Pernambuco, há 370 vagas temporárias em aberto. Na região Nordeste, a marca pretende abir 570 vagas de emprego temporário.

Os interessados em concorrer a uma das vagas podem realizar o cadastro por meio do site. Segundo a Amazon, as vagas temporárias são boas oportunidades para quem quer ingressar no mercado de trabalho. A empresa tem como objetivo preencher, no mínimo, 50% das vagas da operação com mulheres.

Do total das oportunidades, cerca de 3.100 devem ser geradas em São Paulo, 370 em Minas Gerais, 700 no Rio de Janeiro, 660 no Rio Grande do Sul, 200 no Ceará e 370 em Pernambuco, além de outras 100 no Distrito Federal.

“Em um ambiente festivo e descontraído, todos os colaboradores da Amazon e parceiros logísticos participarão de campanhas de incentivo internas e sorteios de brindes, celulares, bicicletas, televisores, eletrônicos e eletrodomésticos”, aponta o diretor de RH para as Operações da Amazon no Brasil, Fabiano Arroyo.

