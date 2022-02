Arroz e Feijão: resultados positivos constantes e novos lançamentos para futuro

As equipes de melhoramento na Embrapa Arroz e Feijão vêm trabalhando de forma constante, visando ao crescimento dessas duas culturas em todo o país. Para esse ano e o primeiro semestre de 2023, estão previstos lançamentos de novas cultivares que pretendem trazer segurança e diversidade para o mercado de sementes. Em meados de março próximo, a Unidade lançará a BRS A706 CL, cultivar para o Sistema Arroz Irrigado que traz grandes vantagens em suas características agronômicas, como resistência a herbicidas do Sistema de Produção Clearfield, elevado potencial produtivo, tolerância ao acamamento e ampla adaptabilidade.



Ainda sobre arroz, em 2018, a Empresa lançou a BRS A501 CL, primeira cultivar não transgênica de Arroz de Terras Altas com resistência a herbicida, que destaca-se pela qualidade de grãos com alto e estável rendimento industrial e alto potencial produtivo, e que tinha como uma de suas principais características a possibilidade de utilização como renovação de pastagens. No mesmo ano, foi lançada a BRS A702 CL, para o sistema Irrigado Tropical, a primeira cultivar desenvolvida para a região tropical com tecnologia Clearfield.



Já em 2019 veio a BRS Pampa CL, lançada na 29ª abertura da colheita do arroz, no Rio Grande do Sul. Na safra passada, ela ocupou em torno 15% do mercado nacional do arroz irrigado.Em 2023, será lançada para o Sistema de Terras Altas, a BRS A504 CL, material para o qual a Embrapa está construindo um edital, visando à seleção de produtores de sementes para multiplicar e comercializar. Resistente a herbicida, o que facilita o manejo, a cultivar traz excelente oportunidade ao mercado.



FEIJÃOComo trabalhos mais recentes, o portfólio de feijões da Embrapa apresenta as cultivares BRS FC104 e BRS FC402, ambas lançadas em 2017. A primeira trouxe a característica de superprecocidade, demanda que tem crescido, por permitir aos agricultores maior flexibilidade na programação de sucessão de culturas, escape dos estresses bióticos e abióticos, redução do uso de insumos e economia de água e energia. Já a e BRS FC402 tem como maior impacto de sua adoção no cultivo de inverno, sob pivô central, em áreas antigas e de uso intenso, devido à sua resistência à murcha-de-fusário; e na época das águas, nas regiões com altitude elevada e em todo o Centro-Sul do Brasil, em virtude de sua resistência à antracnose.



A BRS FP403 é mais um dos destaques recentemente lançados. Altamente produtiva, tanto no verão quanto no inverno, é uma cultivar diferenciada de feijão preto, com a qual os produtores podem atingir o maior potencial produtivo já encontrado em genética desse grupo. Esta solução tecnológica foi desenvolvida para suprir a carência de cultivares de grão preto com tolerância a Fusarium Oxysporum, podendo ser amplamente utilizada na terceira safra, em pivôs que apresentam esta limitação.Para o futuro breve, em 2023, a Empresa lançará duas cultivares de feijão comum, tipo carioca.



A primeira delas é a BRS FC414, que traz características agronômicas interessantes, como alta produtividade, boa tolerância a doenças de solo e posicionamento bastante abrangente, em termos de região e época de plantio.O segundo lançamento será a BRS FC415, variedade de escurecimento lento, característica muito demandada pelos produtores, além de boa tolerância a doenças de solo. Este material é único, pois, até o momento, não existe outro que agregue esses dois atributos. A BRS FC415 possui, também, ampla abrangência de regiões e épocas de plantio, mas deverá ocupar, principalmente, a safra de inverno da Região Central e a primeira safra do Estado do Paraná.



Novas cultivares no Show Rural Coopavel 2022A Embrapa Arroz e Feijão estará presente na 34ª edição desse evento, realizado entre os dias 7 e 11 de fevereiro de 2022, em Cascavel (PR). No estande Casa da Embrapa e na Vitrine de Tecnologias, os visitantes da feira poderão conhecer as melhores cultivares de feijão da Empresa, com destaque para as variedades BRS FC310, de feijão comum, grão carioca, e a BRS FS311, de grão especial, tipo rajado (creme com rajas vermelhas), que terão seu lançamento oficial durante a feira.



A cultivar BRS FC310 apresenta um potencial de produtividade de 3500 kg/ha, ciclo de desenvolvimento semiprecoce (75-85 dias) e destaca-se pela moderada resistência às principais doenças que acometem a cultura, antracnose, ferrugem, crestamento-bacteriano-comum e murcha de Curtobacterium, sendo moderadamente suscetível à mancha-angular e à murcha de Fusarium, com arquitetura ereta e excelente qualidade comercial e nutricional dos grãos.A BRS FS311 tem potencal produtivo de 3493 kg/ha, ciclo semiprecoce (75-85 dias) e, como destaques, a arquitetura ereta e e a excelente qualidade comercial, com grãos maiores e aspecto visual adequado para o padrão rajado. A cultivar tem resistência à antracnose e moderada resistência à murcha de Fusarium.