Artesãos de Tracunhaém conseguem área de Suape para extração do barro para produção de arte

A administração municipal de Tracunhaém, em parceria com o Instituto de Terras e Reformas Agrárias de Pernambuco (Iterpe), conseguiu uma área em Suape para que os artesãos possam extrair a argila (barro) para produção do artesanato, sem nenhum custo financeiro aos artesãos, seja para transportar ou retirar o barro.

A Coordenadora de Gestão Fundiária do Complexo Industrial Portuário Suape, Bernadete Lopes esteve em Tracunhaém nesta quinta-feira (14) junto ao presidente do Iterpe, Henrique Queiroz, onde se comprometeu em incluir os artesãos do município na feira que é promovida em Suape.

O evento também contou com a participação de representantes da Associação dos Artesãos de Tracunhaém (Associatra) e do Conselho Municipal de Cultura, além da vice-prefeita Áurea Galdino e parlamentares.

No Centro de Artesanato, Bernadete acompanhou todo processo de preparação da argila até a queima das peças.

O barro para alguns não passa de sujeira abaixo dos nossos pés, mas nas mãos certas transforma-se em arte, mas a aquisição dessa matéria-prima custa em média por caminhão o valor de R$ 1.500,00 (Hum mil e quinhentos reais) sendo para centenas de pessoas de Tracunhaém, fonte de sobrevivência e sustento, tão valioso quanto ouro.

É através dessa matéria-prima para produção de peças de artesanato que fizeram de Tracunhaém um centro de arte figurativa reconhecida em todo Brasil e fora dele.

“É uma ótima notícia para os nossos artesãos.É essa matéria-prima (barro) que estamos conquistando , que faz as nossas artes , o nosso artesanato, e o nome de Tracunhaém ir daqui para o mundo inteiro”, declarou o prefeito Irmão Aluízio.