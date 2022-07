Artesões de Goiana marcarão presença na FENEARTE 2022

Mais uma vez Goiana vai participar da maior Feira de Artesanato da América Latina. A 22ª Fenearte será realizada de 6 a 17 de julho, no Centro de Convenções de Pernambuco, em Olinda.

O município de Goiana vai estar representado em seis estandes expondo o trabalho de 40 artesãos da terra. Haverá ainda a participação do Mestre Edilson Oliveira ministrando a oficina Arte da Xilogravura e também um desfile de moda autoral com os acessórios das Quilombolas de São Lourenço. “A Fenearte é sempre uma oportunidade incrível para divulgarmos e fomentarmos a economia para artesãos e artistas que fazem parte da cultura do nosso município”, enfatizou Luciana Petribú, secretária municipal de Turismo e Desenvolvimento Cultural.

A AD Goiana vai disponibilizar o transporte de visitantes nos dias 9 e 10. Serão dois ônibus saindo de Goiana às 14h e retornando às 20h. Para garantir uma vaga, é preciso se inscrever com nome, RG e telefone na AD Goiana, de 8h às 16h, a partir desta quinta-feira , dia 30 de junho. Ao todo, serão disponibilizadas 100 vagas. As primeiras pessoas inscritas garantirão o lugar. O serviço de transporte é gratuito. Já a compra do ingresso para o acesso à feira é por conta do visitante.

Nesta Fenearte, dois de nossos artesãos foram campeões nos Salões de Arte Popular. Eles foram premiados pelos seus trabalhos. Edvaldo Manoel Nunes, com sua peça religiosa em barro “Pietá Guarani” e Antônio Carlos Laurentino Ribeiro, com a peça em reciclagem “Homem da Meia-Noite Patrimônio Vivo de Pernambuco”. Mas durante a Fenearte, todos os artesãos goianenses vão estar concorrendo ao voto popular.