As Mil Faces de Uma Plus e Shopping Tacaruna realizam ação em homenagem as mulheres

Para comemorar o Dia Internacional da Mulher, 08 de Março, o Projeto de empoderamento feminino “As Mil Faces de Uma Plus” realiza o Encontro com Mulher. A programação contempla a vivência com debates, palestras, reflexões, desfile de moda, música e dança. “O encontro cria um diálogo vivo entre a sociedade e a comunidade, onde a mulher guerreira e talentosa de Pernambuco é peça primordial e juntas a mudança acontece com o empoderamento feminino e o protagonismo de cada mulher na sociedade a qual está inserida”, ressalta Sâmia Veras, idealizadora e presidente do projeto “As Mil Faces de Uma Plus”.

Dentro desta perspectiva o Projeto “Tacaruna Social” do Shopping Tacaruna, em Recife, abraça a causa e unifica parceria formalizando assim o evento “As Mil Faces De Uma Plus, Encontro Com Mulher Tacaruna Social Fashion”. A proposta é que por meio desta parceria a unificação sócio-cultural de ambos projetos juntamente com suas comunidades possam ser beneficiadas com ênfase na multiculturalidade, pluralidade cultural, empoderamento feminino e inclusão social.

Segundo Sâmia Veras esse trabalho de ambos os projetos tem como objetivo “propiciar a mulher o conhecimento, o empoderamento a autoaceitação, a valorização da mulher por intermédio de ações voltadas para o auto-desenvolvimento e consciência da sua importância e valor na sociedade, livre de padrões impostos e imposições, preconceituosas onde a iniciativa difunde a transformação social”.

Confira a programação do evento As Mil Faces De Uma Plus: Encontro Com Mulher Tacaruna Social Fashion:

VIVÊNCIAS:

DATA: 10/03 as 14h20

Local: Sala Tacaruna Social

Shopping Tacaruna

TEMAS:

-Combate à Violência Contra a Mulher – “A mulher em uma nova era”

-De cara com o espelho – “empoderar para empreender”

11/03 – DESFILE “Moda ao alcance de todas”

Local: Rooftop

Shoping Tacaruna A banda os Honestamente Cafajestes fará show em homenagem às mulheres