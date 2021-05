Assinado acordo de cooperação técnica entre SCGE e Prefeitura de Surubim

Com foco na melhor eficácia, eficiência e efetividade dos controles internos, a Secretaria da Controladoria-Geral do Estado (SCGE) e a Prefeitura Municipal de Surubim acabam de firmar acordo de cooperação técnica. Com vigência de cinco anos, o convênio prevê o compartilhamento de sistemas, processos, práticas, produtos e metodologias; bem como o planejamento e a execução de atividades conjuntas, com vistas ao fortalecimento e a interação dos dois órgãos.

Contrato neste sentido foi oficializado na manhã da terça-feira, dia 27, pela secretária Érika Lacet e a prefeita do município localizado no Agreste pernambucano, Ana Célia Cabral de Farias. Também participaram do encontro, realizado de forma virtual, o controlador-geral da cidade, Milton Moura Campos Neto, e o assessor técnico da SCGE, Hugo Santiago.

A ideia, segundo a Érika Lacet, é incentivar e apoiar o Controle Interno nos municípios pernambucanos. “Esse é o terceiro acordo assinado este ano de 2021. Nos meses de janeiro e março, a formalização foi feita com as controladorias de Garanhuns e Toritama, respectivamente”, destacou. Ela também ressaltou que desde o ano passado, a partir de convênio fechado com a Associação Municipalista de Pernambuco (Amupe), a SCGE vem atuando de maneira ainda mais integrada e direta com as administrações municipais, auxiliando na implantação de ouvidorias ou de unidades de controle interno.

“É de extrema importância que o Estado se aproximar das administrações municipais. Afinal, elas estão na ponta, prestando os serviços mais essenciais aos cidadãos. Por sabermos da escassez que muitas prefeituras têm de recursos e de pessoal, nos colocamos à disposição para expandir, disseminar o conhecimento que temos aqui na Casa. Dessa forma, o bom gestor conseguirá as ferramentas necessárias para realizar um controle mais efetivo. Me alegra muito a iniciativa da Prefeitura de Surubim em pedir esse apoio”, ressaltou a secretária Érika Lacet.

Para a prefeita Ana Célia, a expertise da SCGE na área foi fundamental para que fosse firmado o acordo. A partir da assinatura, ela espera propiciar a melhoria dos controles internos como ferramenta de gestão pública eficiente e eficaz e, consequentemente, fazer com que os recursos sejam utilizados para melhorar a vida das pessoas. “Com essa parceria, quem vai ganhar é a população”, disse.