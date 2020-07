Banheiros interditados causam revolta em usuários da rodoviária de Limoeiro

Usuários das linhas de ônibus que viajam para o Recife, Vitória de Santo Antão, Santa Cruz do Capibaribe e outras cidades pernambucanas, se dizem revoltados com a situação da rodoviária de Limoeiro.

Além de disputar o local de espera com animais (cachorros), os usuários sofrem com a falta de infraestrutura básica. Os banheiros estão interditados. “Não tem água, pois a bomba está quebrada há alguns meses e as torneiras também estão quebradas”, explicou o mototaxista Luciano Vieira.

Por enquanto, quem chega de viagem continua com a frustração de não ter como usar os banheiros.

Foto: Genival Paparazzi