Blau Farmacêutica se instala em PE com investimento de R$ 1 bilhão

Com investimentos da ordem de R$ 1 bilhão, o projeto de expansão da Blau Farmacêutica aportará no Complexo Industrial Portuário de Suape, no Cabo de Santo Agostinho, com previsão de início das obras já em 2023. A assinatura do contrato de aquisição da área de 64 hectares dentro da Zona Industrial de Suape ocorreu nesta quarta-feira (26.10) no Palácio do Campo das Princesas, sede do Governo de Pernambuco. O novo empreendimento da Blau, que é uma das principais indústrias de medicamentos e insumos hospitalares da América Latina, tem como objetivo gerar até 1.400 postos de trabalho diretos quando a fábrica estiver em plena operação, em 2032.

A solenidade de assinatura do contrato contou com a presença do governador Paulo Câmara, ao lado do presidente da empresa, Marcelo Hahn. “Pernambuco continua avançando e atraindo investimentos, mesmo durante um momento em que o país passa por muitas dificuldades. A chegada da Blau é um investimento que não estamos vendo acontecer em outros estados. Isso mostra o nosso compromisso com a atração de empresas e a confiança que transmitimos aos investidores”, destacou o governador.

De acordo com Paulo Câmara, as empresas que procuram Pernambuco encontram uma infraestrutura adequada, o que é um fator definitivo para que decidam estabelecer-se no Estado. “Além disso, atuamos com atrativos fiscais totalmente regulamentados, com uma mão de obra qualificada e pronta para os desafios do futuro”, frisou.

Sexta planta produtiva a ser implantada pela Blau Farmacêutica no Brasil, o projeto contou com a negociação da Secretaria de Desenvolvimento Econômico de Pernambuco (Sdec), da Agência de Desenvolvimento Econômico de Pernambuco (Adepe) e da administração do Complexo Industrial Portuário de Suape, com o objetivo de reforçar a ampliação do polo farmacoquímico já consolidado no Estado.

“A nossa vinda a Pernambuco não é por acaso. O Estado está dando toda a contribuição necessária e encontramos uma infraestrutura muito completa, que não achamos em outros locais. Juntos vamos gerar empregos para a região e alcançar o nosso objetivo de expansão”, afirmou o presidente da Blau Farmacêutica, Marcelo Hahn.

SOBRE A EMPRESA — Com mais de 30 anos de fundação, a Blau Farmacêutica já desenvolveu um portfólio de mais de 150 diferentes produtos farmacêuticos. Cerca de 80% de sua produção atende ao mercado nacional, em diversas especialidades terapêuticas. A empresa produz medicamentos de alta complexidade e hospitalares essenciais, sendo especializada em produtos biotecnológicos e sintéticos para oncologia, nefrologia, hematologia, infectologia, entre outros.

Funcionam, ainda, cinco subsidiárias em outros países da América Latina: Argentina, Chile, Colômbia, Peru e Uruguai. Estabelecida na Região Metropolitana de São Paulo, a empresa conta com plantas produtivas nas cidades de São Paulo, Cotia (sintéticos e biotecnológicos), Caucaia (CE) e Anápolis (GO). Todas funcionam com equipamentos de alta tecnologia para produção, controle de qualidade e classificação por classe terapêutica.

Estiveram presentes na solenidade os secretários Décio Padilha (Fazenda), André Longo (Saúde) e Ernani Medicis (Procurador-Geral do Estado); Roberto Morais, CEO da Blau Farmacêutica; o presidente de Suape, Roberto Gusmão; o presidente da Copergás, André Campos; o diretor-presidente da Adepe, Roberto Abreu; e o prefeito do Cabo de Santo Agostinho, Keko do Armazém; além de outros executivos da empresa