Bolsonaro convoca reunião com todos os poderes para discutir ações contra a pandemia

O Presidente da República, Jair Bolsonaro, convocou uma reunião nesta quarta-feira (24), com os presidentes do Senado Federal, Câmara dos Deputados, do Supremo Tribunal Federal e o Procurador-Geral da República. O objetivo do encontro é fortalecer o ambiente de união nacional para prevenção e combate ao vírus da Covid-19, além de ser um espaço para discussão de ações institucionais conjuntas.

Também devem participar da reunião os ministros André Almeida, do Ministério da Justiça e Segurança Pública; Fernando Azevedo, do Ministério da Defesa; Marcelo Queiroga, Ministério da Saúde; Luiz Eduardo Ramos, da Secretaria do Governo; general Augusto Heleno, Gabinete de Segurança Institucional; José Levi, Advocacia Geral da União, além de governadores das cinco regiões do país e a presença do general Eduardo Pazuello.

O Líder do Governo na Câmara e ex-ministro da Saúde do Governo Temer, o deputado Ricardo Barros (PP-PR), disse que haverá coordenação entre os poderes com objetivo de, juntos, encontrarem um caminho convergente de combate à pandemia que reflita em uma tranquilidade para a população.

“Nós temos uma preocupação que a população perceba que há uma segurança na condução do combate à Covid-19, que é responsabilidade na ponta do município, mas que está buscando uma coordenação nacional, que todas as vezes que procurou ser implementada o judiciário discordou. Então, quem sabe nesta reunião se encontre um caminho que transmita a sociedade a unidade dos poderes”, afirmou.

O encontro acontecerá no Palácio da Alvorada às 8h. A agenda será fechada à imprensa e não haverá transmissão da reunião.

Fonte: Brasil 61