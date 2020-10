Botafogo realiza caminhada no Bairro de Santo Antônio

O Bairro de Santo Antônio a caminhada do candidato Manuel Botafogo (PDT), na noite desta terça-feira (27). Mais uma vez, a Onda Azul arrastou uma multidão pelas ruas do bairro.

Encabeçada por Botafogo, a caminhada partiu de seu comitê, passando pela Rua da Feirinha e encerrando no semáforo da Av. Assis Chateaubriand. O percurso, que seguiria adiante, foi diminuído pelo candidato em pesar pelo falecimento da Srª. Neusa, ex-funcionária da Unidade Mista do Carpina e mãe o Dir. do Demutrant, Rodrigo.

Botafogo preferiu encerrar a movimentação em respeito à família enlutada. “Realizamos uma caminhada grande, com muita gente. Eu agradeço a todos que estavam nos apoiando. Mas, assim que recebi a notícia do falecimento decidi encerrar. Nós somos humanos e só sabe a dor de perder uma mãe, quem já perdeu. Eu perdi a minha e sei. Agradeço a compreensão de todos os amigos”, disse.

Em solidariedade à dor de amigos e familiares, Botafogo suspendeu os movimentos políticos que seriam realizados nesta quarta-feira (28), voltando com as ações na quinta-feira (29). Enquanto gestor do Município do Carpina, também decretou luto de três dias na Prefeitura Municipal.