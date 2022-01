Carpina e Paudalho iniciam a Vacinação contra a Covid-19 para crianças a partir de 9 anos sem comorbidades

A vacinação de crianças sem comorbidades inicia hoje (25) na cidade de Carpina. O local de vacinação é na Praça José Otávio, e nas Unidades Básicas de Saúde. No local, é necessário apresentar declaração médica que confirme a comorbidade da criança, caso tenha, além do CPF e comprovante de residência do responsável.

A Secretaria municipal de Saúde, informou que no ponto de vacinação contra a Covid-19, no largo da Praça José Otávio, centro da cidade, também são realizados testes rápidos para detecção da Covid-19.

O munícipe que estiver com sintomas ou teve contato com alguém que apresente sintomas da Covid-19, pode ir ao local e realizar o exame.

Em Carpina, conforme o Decreto 04/2022, devido o aumento de casos de COVID-19 em todo Estado de Pernambuco e conforme decreto do governador, até o dia 31 de janeiro, será exigido em todas as repartições públicas municipais o Cartão de Vacina COVID-19, confirmando, no mínimo, a aplicação de duas doses, tanto para funcionários como para o público em geral.

Em Paudalho, acontece amanhã (26) o Dia D da vacinação com objetivo de acelerar a vacinação contra a Covid-19 das crianças no município. Crianças de 9 anos a mais poderão tomar a dose do imunizante no Drive-Thru, montado na Praça Pedro Coutinho, no Centro da cidade, inicia a partir das 8hs.

Para que as crianças possam ser imunizadas, é necessário realizar o pré-cadastro no site da prefeitura de Paudalho. Também é preciso que os pequenos estejam acompanhados dos pais/responsáveis e que o adulto esteja com documentos dele e da criança, como o registro de nascimento e CPF.