Carpina promove ações que fortalecem o empreendimento das Mulheres e cuidados com a saúde

A Secretaria da Mulher o Carpina está realizando diversas ações do Projeto Mulheres na Comunidade, no mês de março. Equipes da secretaria estarão na comunidade de Caramuru, amanhã (16) e em Caraúba torta, no próximo dia 22. Serão oferecidos serviços como oficinas de empreendedorismo, corte de cabelo e design de sobrancelhas; aulão de zumba distribuição de absorventes íntimos e sorteio de brindes. O evento é gratuito e voltado ao público feminino.



Na próxima quinta e sexta feira (16 e 17), acontece mais uma edição da Feira de Artesanato Grandes Artes, no largo da Praça de São José, a partir as cinco horas da tarde. O evento reunirá diversas artesãs do município, expondo seus produtos em estantes, no centro da cidade.



Outras ações alusivas ao mês da mulher estão programadas para acontecer ao longo do mês de março.