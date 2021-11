COAF e outros empreendimentos defendem cooperativismo em encontro com Governadora de PE

Nesta terça-feira (9), a governadora de PE em exercício, Luciana Santos, recebeu o diretor da Cooperativa do Agronegócio dos Fornecedores de Cana (Coaf), Paulo Tapety. Diretores de outras cooperativas também participaram do encontro. A gestora acolheu o pleito para implementação dos artigos 8 e 17 da Lei 15.688/15. Os referidos trechos da legislação estadual tratam da Semana de Celebração do Cooperativismo e do Conselho Estadual do segmento.

As cooperativas presentes integram a Organização das Cooperativas do Brasil (OCB/PE). A governadora foi inclusive convidada para participar da celebração dos 50 anos da OCB/PE, bem como da abertura do Concred. Ambos os eventos serão realizados no Recife, em 2022.

A reunião de ontem teve representantes de cooperativas de vários ramos no estado, liderados pelo presidente da OCB/PE, Malaquias Ancelmo e o coordenador da Frencoop/PE, o deputado estadual Waldemar Borges. Além do agronegócio presente no encontro com a governadora, representado pela Coaf, teve ainda a participação de Arnaldo Souza (Coopertranscabo), José Cláudio da Silva (Cooates), Otávio Tenório (Cooates) e Simone Buonora (Coopanest-PE).