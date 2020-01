Codevasf vai investir mais de R$ 200 milhões em Pernambuco

A Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba (Codevasf) vai investir mais de R$ 200 milhões em diversas ações em Pernambuco. O recurso, fruto de termos de execução descentralizada (TEDs) firmados com o Ministério do Desenvolvimento Regional (MDR), beneficiará cerca de 70 municípios da área de atuação da empresa no estado, de acordo com o cronograma estabelecido com as prefeituras.

Parte dos R$ 200 milhões será usada em obras de melhoria da mobilidade urbana e rural, bem como em ações que atenuem os efeitos dos períodos de estiagem. Assim, ao longo de 2020 a Codevasf realizará a pavimentação de vias; recuperação e construção de barragens; e construção de passagens molhadas, de matadouros para caprinos e ovinos e de quadras de múltiplo uso. Também serão perfurados e instalados centenas de poços, todos movidos a energia solar.

“Nós vamos destinar cerca de R$ 8 milhões para recapeamento da estrada de acesso à área Maria Tereza, no Projeto Senador Nilo Coelho, em Petrolina, além da construção de um sistema de abastecimento de água para o local. A nossa expectativa é que na segunda metade do primeiro semestre as obras tenham início”, informou o superintendente regional da Codevasf em Pernambuco, Aurivalter Cordeiro.

Além das obras, em 2020, a Companhia continuará equipando agricultores familiares do estado com maquinário moderno. “Nós sabemos a importância que a agricultura familiar tem em nosso país. Por isso, investiremos na entrega de máquinas e implementos agrícolas, retroescavadeiras, caçambas, caminhões-pipa, caminhões compactadores de lixo e perfuratrizes de poços”, afirmou o superintendente.

Foto: Divulgação