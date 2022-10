Colégio CODAI da UFRPE oferta mais de 300 vagas em cursos técnicos e ensino médio

Estarão abertas, entre os dias 24 de outubro e 11 de novembro, as inscrições para seleção 2023.1 do Colégio Agrícola Dom Agostinho Ikas da UFRPE (CODAI), unidade de ensino da Universidade Federal Rural de Pernambuco (UFRPE). Há oferta de mais de 300 vagas para Ensino Médio, Técnico em Agropecuária Integrado ao Ensino Médio e os técnicos subsequentes em Administração, Agropecuária e Alimentos. As pessoas interessadas devem se inscrever pelo formulário: https://forms.gle/LYkmxE9UgkDkAETR6

O Ensino Médio será ofertado na modalidade presencial integral (manhã e tarde), com duração de 3 anos. Há 40 vagas disponíveis, e as aulas ocorrerão provisoriamente no Campus Dois Irmãos da UFRPE. Com 72 vagas ofertadas, o Curso Técnico em Agropecuária Integrado ao Ensino Médio promove formação na área técnica em Agropecuária e no Ensino Médio. É oferecido na modalidade presencial, em horário integral (manhã e tarde), com duração de 3 anos. As aulas são ministradas no CODAI Centro e no CODAI Tiúma – PE-05, Km 25, nº 4.000, Tiúma, São Lourenço da Mata. Já os cursos técnicos subsequentes em Administração, Agropecuária e Alimentos funcionam todos no Campus Tiúma, com a duração de 1 ano e 6 meses, e possuem 72 vagas cada um.

Confira o Edital (ver anexo) e, abaixo, segue o cronograma da seleção.

CRONOGRAMA DO PROCESSO SELETIVO CODAI UFRPE 2023.1

ETAPAS DATA Lançamento do Edital do Processo Seletivo 2023.1 21/10 Período de Inscrição 24/10 a 11/11 Divulgação do Resultado Preliminar 29/11 (às 21h) Prazo para o pedido de recurso ao Resultado Preliminar. 30/11 (das 8h às 12h) Resultado Final da Seleção, divulgação da lista de remanejáveis e resultado dos pedidos de recurso. 05/12 (às 21h) Matrícula Regular das/os aprovadas/os. 06, 07 e 09/12 (das 9h às 15h) Divulgação da 1ª Lista de Remanejamento. 13/12 (às 15h) Matrícula das/os aprovadas/os no 1º remanejamento. 14 e 15/12 (das 9h às 15h) Divulgação da 2ª Lista de Remanejamento. 16/12 (às 21h) Matrícula das/os aprovadas/os no 2º remanejamento. 19 e 20/12 (das 9h às 15h) Divulgação da 3ª Lista de Remanejamento. 21/12 (às 21h) Matrícula das/os aprovadas/os no 3º remanejamento. 22 e 23/12 (das 9h às 15h)

Dúvidas sobre o processo de seleção devem ser enviadas para o e-mail selecoes.codai@ufrpe.br

O Colégio Agrícola Dom Agostinho Ikas da UFRPE (CODAI) é uma unidade de ensino da Universidade Federal Rural de Pernambuco (UFRPE) voltada para a educação profissional, científica e tecnológica e de nível médio. Localizado no município de São Lourenço da Mata (PE), o CODAI oferece cursos regulares de Ensino Médio e de Ensino Técnico, tanto presenciais quanto na modalidade Ensino a Distância (EAD).

O Colégio faz parte do sistema federal de ensino, a Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica, vinculada ao Ministério da Educação como Escola Técnica Vinculada à Universidade Federal Rural de Pernambuco.

A história do CODAI é diretamente ligada às origens da UFRPE. O Colégio nasceu em 1936, com a fundação do Aprendizado Agrícola de Pacas, em Vitória de Santo Antão (PE), foi transferido dois anos depois para o Engenho de São Bento, onde havia funcionado a Escola de Agronomia de Pernambuco, núcleo inicial da UFRPE. Já sob o nome de Escola Agrotécnica de São Lourenço da Mata, foi incorporado à UFRPE em 1957 e foi novamente renomeado dez anos depois, em homenagem a um antigo monge beneditino que havia ensinado na escola, passando a se chamar Colégio Agrícola Dom Agostinho Ikas da UFRPE.