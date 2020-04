Compesa anuncia redução do rodízio nas cidades de Ferreiros e Camutanga, na Mata Norte

As chuvas de março possibilitaram a redução do rodízio em outros dois municípios do Estado. A Compesa contemplou desta vez as cidades de Ferreiros e Camutanga, na Mata Norte, com a volta do calendário de um dia com água e um dia sem que vinha sendo aplicado antes do período de estiagem, saindo de um dia com água para três dias sem.

A melhora no fornecimento para as duas cidades é justificada pela recuperação dos mananciais que formam o sistema de abastecimento destes municípios. O volume de chuvas acumulado nos últimos dias restabeleceu a capacidade total das barragens Mucambo e Vundinha, que é de 90 mil metros cúbicos e 120 mil metros cúbicos de água, respectivamente. No mês passado, a realidade nestes mananciais era de pré-colapso no reservatório Mucambo e de colapso em Vundinha.

Assim como vem acontecendo em outras cidades pernambucanas, o nível dos mananciais que atendem Ferreiros e Camutanga já permite que a companhia assegure a manutenção do novo calendário até o próximo ciclo de chuvas, como explica a presidente da Compesa, Manuela Marinho. “O volume de chuvas neste mês foi além do esperado, principalmente no interior. Estamos progredindo com a redução do rodízio nas cidades e ainda com uma perspectiva muito positiva de seguir levando mais água à população, tendo em vista a previsão de um volume de chuvas maior neste inverno em relação aos últimos anos”, avalia Marinho.