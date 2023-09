Concursos e seleções têm 831 vagas de emprego com salários de até R$ 10,7 mil em Pernambuco

Concursos públicos, seleções simplificadas e outros processos seletivos com inscrições abertas em Pernambuco oferecem, ao menos, 831 vagas de emprego. As oportunidades, que abrangem cargos de níveis fundamental, médio e superior, estão distribuídas em várias cidades do estado.

Os maiores salários são oferecidos no concurso da Universidade Federal do Vale do São Francisco (Univasf), chegando a até R$ 10,7 mil.

Prefeitura de Jaboatão dos Guararapes

Câmara Municipal de Ipojuca

Inscrições até quinta-feira (24);

17 vagas;

Salários de até R$ 7.910;

Cargos de níveis médio e superior;

Confira o edital.

Câmara Municipal de Itamaracá

Inscrições até sexta-feira (25);

13 vagas;

Salários de até R$ 2.500;

Cargos de níveis fundamental, médio e superior;

Confira o edital.

Prefeitura de Riacho das Almas

Inscrições até 27 de agosto;

275 vagas;

Salários de até R$ 2.800;

Cargos de níveis fundamental, médio, técnico e superior;

Confira o edital.

Universidade Federal do Vale do São Francisco (Univasf)

Assaí Atacadista

Inscrições até 8 de setembro;

335 vagas;

Salários não divulgados;

Cargos de nível fundamental, médio e superior;

Confira o edital.

Prefeitura de Pombos

Inscrições até 1º de outubro;

132 vagas;

Salários de até R$ 4.300;

Cargos de níveis fundamental, médio, técnico e superior;

Confira o edital.

Informações G1PE