Confira o que abre e o que fecha no carnaval, mesmo sem festividades por causa da pandemia

Por causa do novo coronavírus, não vai ter carnaval em Pernambuco, em 2021. Para evitar aglomerações, o governo suspendeu as festividades e o ponto facultativo de servidores. Mesmo assim, é preciso ficar atento ao funcionamento de shoppings, lojas do Centro do Recife, bancos e escolas, entre sábado (13) e quarta (17).

Confira, abaixo, o que abre e o que fecha:

Vão funcionar

Governo de Pernambuco

Prefeituras do Recife, Olinda, Jaboatão, Cabo, Igarassu e Paulista

Correios

Tribunal de Justiça de Pernambuco

Tribunal Regional Federal

Lojas do Centro e de bairros (horários)

Sábado: das 9h às 18h

Domingo: facultativo

Segunda a quarta: das 9h às 18h

Shoppings (horários)

Shopping Recife (todos os dias: 10h às 22h; domingo: 12h às 21h)

(todos os dias: 10h às 22h; domingo: 12h às 21h) RioMar (todos os dias: 10h às 22h; domingo: 12h às 21h)

(todos os dias: 10h às 22h; domingo: 12h às 21h) Plaza Shopping (todos os dias: 10h às 22h; domingo, 12h às 20h)

(todos os dias: 10h às 22h; domingo, 12h às 20h) Shopping Boa Vista (todos os dias: 9h às 21h; domingo: 11h às 19h)

(todos os dias: 9h às 21h; domingo: 11h às 19h) Tacaruna (todos os dias: 10h às 22h ; domingo: 12h às 21h )

(todos os dias: 10h às 22h ; domingo: 12h às 21h ) Patteo Olinda (sábado: 10h às 20h; domingo: 12h às 21h. segunda a quarta: 10h às 22h)

(sábado: 10h às 20h; domingo: 12h às 21h. segunda a quarta: 10h às 22h) Costa Dourada (todos os dias: 10h às 22h; domingo: 12h às 20h)

(todos os dias: 10h às 22h; domingo: 12h às 20h) Camará Shopping (todos os dias: 10h às 22h; domingo: 12h às 22h)

(todos os dias: 10h às 22h; domingo: 12h às 22h) Shopping ETC (sábado: lojas, quiosques e praça de alimentação: 9h às 19h; domingo a terça: lojas e quiosques, das 12h às 18h; praça e quiosques de alimentação, das 12h às 18h; quarta: lojas, quiosques e praça de alimentação, das 9h às 19h)

Não vão funcionar

Bancos

Segunda-feira e terça-feira: sem expediente

Quarta-feira: início do expediente será às 12h, com encerramento em horário normal de fechamento das agências

Escolas

Alunos das redes pública de Pernambuco e particular não terão aulas, entre segunda e quarta.

