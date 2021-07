Covid-19: Novo teste criado pela Fiocruz pode apresentar resultado em até 45 minutos

Um kit de diagnóstico para detecção do novo coronavírus, desenvolvido pela Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), pode apresentar o resultado do teste em até 45 minutos. Além disso, o método é tido como mais barato e de alta precisão. O desenvolvimento da inovação contou com a participação do Instituto Oswaldo Cruz (IOC/Fiocruz), da Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC) e do Instituto Federal de Santa Catarina (IFSC), em parceria com a empresa SPK Solutions.

Por meio da assessoria de imprensa, a Fiocruz informou que o próximo passo da iniciativa é submeter o produto à Anvisa para regulamentação. A ideia, a partir de agora, é estabelecer parcerias para produção em larga escala. O intuito é que esses testes sejam utilizados em postos de saúde da rede pública de todo o Brasil.

Neste caso, o Ministério da Saúde faria uma demanda para aquisição dos Kits e destinaria aos postos de saúde, levando em conta a necessidade de cada município. Em testes de validação feitos com cerca de mil amostras, a precisão do exame foi equivalente ao RT-PCR, considerado como padrão-ouro para o diagnóstico da Covid-19.

Segundo o médico especialista em cardiologia, clínica médica e emergências clínicas pela Universidade Estadual Paulista (Unesp) e pelo Instituto de Cardiologia do Distrito Federal, Dr. Fabricio da Silva, no momento que iniciam os sintomas da covid-19, o indivíduo já está contaminado há, pelo menos, três dias.

Neste caso, o especialista explica que, mesmo antes surgimento dos sintomas, a pessoa infectada já é potencialmente transmissora, por isso, a orientação é de que o teste seja feito imediatamente.

“A recomendação é de que, uma vez sintomático, que faça o teste, mas se o teste vier negativo dentro desses primeiros três dias, que o teste seja repetido em um prazo de, pelo menos, quarenta e oito horas, para tentarmos aumentar a acurácia e definirmos, de fato, se é um teste negativo ou foi um falso negativo dentro dessa janela que ainda pode acontecer”, afirma.

Menor custo

Além do menor tempo para verificação de presença do coronavírus no organismo do ser humano, o kit de diagnóstico desenvolvido pela Fiocruz tem um custo menor.

O preço estimado do novo kit é de R$ 30, enquanto um kit de RT-PCR custa cerca de R$ 100. O gasto de operação para realização do exame também é significativamente menor, levando em conta equipamentos e profissionais envolvidos.

Para amostras da orofaringe – coletadas pelo nariz com um tipo especial de cotonete – o teste demonstrou 96% de sensibilidade e 98% de especificidade. O método também pode ser aplicado nas amostras de saliva. Nesse caso, as análises iniciais apontaram 70% de sensibilidade e 98% de especificidade, e uma nova rodada de testes revela que é possível atingir quase 100% de sensibilidade, se a coleta for feita em jejum, logo após o despertar.

Agora, os pesquisadores envolvidos no projeto visam a captação de parceiros para a produção e o fornecimento do kit de diagnóstico. A iniciativa faz parte da Vitrine Tecnológica Covid-19 do IOC, plataforma que dá destaque a inovações em desenvolvimento no Instituto com o objetivo de aumentar parcerias que ajudem na geração de produtos e processos inovadores para o enfrentamento da emergência sanitária.

Fonte: Brasil 61