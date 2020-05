Cumaru deve receber mais de R$ 200 mil para sanitização e desinfecção

Cumaru, no Agreste Setentrional de Pernambuco, deverá gastar R$ 210.612,60 para serviços especializados de sanitização e desinfecção de vias e praças públicas, além de aquisição de material e equipamentos adequados. Dentro do valor também está a contratação de serviços de sanitização com pulverização em veículos transitantes em pontos estratégicos da cidade. Os valores foram publicados no Diário Oficial dos Municípios (AMUPE). Segundo o Fundo Municipal de Saúde, as ações têm o intuito de combater o novo coronavírus.

A empresa escolhida pela prefeitura foi a Imediata Impermeabilizações e Serviços. Na publicação do edital, a gestão informa que a contratação ocorreu por dispensa de licitação, justificando com a citação da Lei Federal 13.979, de 06 de fevereiro de 2020, que trata sobre o enfrentamento da pandemia. Para os serviços de sanitização e desinfecção de vias e praças públicas e aquisição de material e equipamentos o valor do contrato soma R$ 165.612,60. Já para execução de serviços de sanitização com pulverização em veículos tem valor total de R$ 45 mil.

Foto: Blog Conexão Cumaru